В четверг, 9 октября, Сенат США одобрил свою версию закона, по которой предусматривается выделение $925 млрд на национальную оборону, а точнее финансирование Вооруженных сил США.

Об этом пишут The Hill и The New York Times.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2026 год

Палата, возглавляемая республиканцами, одобрила Закон о национальной обороне (NDAA) 70 голосами за. Против выступили 20 сенаторов.

Сейчас смотрят

Голосование состоялось после того, как законодатели проработали поправки и достигли соглашения “разблокировать” законодательство. В результате рассмотрения было отклонено более десяти поправок и 50 приложений.

Сенаторы поддержали поправку, которая расширяет полномочия Пентагона в сфере защиты от дронов. Тогда как попытка заблокировать модернизацию самолета для Катара, предложенную демократами, была отклонена.

Документ увеличивает объем разрешенного финансирования по программе USAI до $500 млн в 2026 году, а также продлевает саму программу до 2028-го. В 2025 году финансирование по USAI составило $300 млн.

USAI – это программа американского правительства США, которая позволяет Пентагону оказывать военную помощь Украине путем закупки вооружения и услуг напрямую у производителей, не снимая ее со своих запасов.

Следующим этапом станет согласование различий между версией законопроекта Сената и нижней палаты Конгресса. Версия последних предусматривает меньший бюджет в размере около $893 млрд и разрешенное финансирование по USAI в $400 млн.

Окончательный вариант должен быть принят обеими палатами до конца 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.