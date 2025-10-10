Сенат США одобрил свою версию оборонного бюджета на 2026 год: детали
В четверг, 9 октября, Сенат США одобрил свою версию закона, по которой предусматривается выделение $925 млрд на национальную оборону, а точнее финансирование Вооруженных сил США.
Об этом пишут The Hill и The New York Times.
Палата, возглавляемая республиканцами, одобрила Закон о национальной обороне (NDAA) 70 голосами за. Против выступили 20 сенаторов.
Голосование состоялось после того, как законодатели проработали поправки и достигли соглашения “разблокировать” законодательство. В результате рассмотрения было отклонено более десяти поправок и 50 приложений.
Сенаторы поддержали поправку, которая расширяет полномочия Пентагона в сфере защиты от дронов. Тогда как попытка заблокировать модернизацию самолета для Катара, предложенную демократами, была отклонена.
Документ увеличивает объем разрешенного финансирования по программе USAI до $500 млн в 2026 году, а также продлевает саму программу до 2028-го. В 2025 году финансирование по USAI составило $300 млн.
USAI – это программа американского правительства США, которая позволяет Пентагону оказывать военную помощь Украине путем закупки вооружения и услуг напрямую у производителей, не снимая ее со своих запасов.
Следующим этапом станет согласование различий между версией законопроекта Сената и нижней палаты Конгресса. Версия последних предусматривает меньший бюджет в размере около $893 млрд и разрешенное финансирование по USAI в $400 млн.
Окончательный вариант должен быть принят обеими палатами до конца 2025 года.