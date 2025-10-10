У четвер, 9 жовтня, Сенат США схвалив свою версію закону, за якою передбачається виділення $925 млрд на національну оборону, а точніше фінансування Збройних сил США.

Про це пишуть The Hill та The New York Times.

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік

Палата, очолювана республіканцями, схвалила Закон про національну оборону (NDAA) 70 голосами за. Проти виступили 20 сенаторів.

Голосування відбулося після того, як законодавці опрацювали правки та досягли згоди “розблокувати” законодавство. В результаті розгляду було відхилено понад десять правок та 50 додатків.

Сенатори підтримали поправку, яка розширює повноваження Пентагону у сфері захисту від дронів. Тоді як спробу заблокувати модернізацію літака для Катару, запропоновану демократами, було відхилено.

Документ збільшує обсяг дозволеного фінансування за програмою USAI до $500 млн у 2026 році, а також продовжує саму програму до 2028-го. У 2025 році фінансування за USAI становило $300 млн.

USAI – це програма американського уряду США, яка дозволяє Пентагону надавати військову допомогу Україні, шляхом закупівлі озброєння та послуг напряму у виробників, не знімаючи її зі своїх запасів.

Наступним етапом стане узгодження відмінностей між версією законопроєкту Сенату та нижньої палати Конгресу. Версія останніх передбачає менший бюджет у близько $893 млрд та дозволене фінансування за USAI у $400 млн.

Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.

