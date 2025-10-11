Врач президента США Дональда Трампа заявил, что он находится в “исключительном состоянии здоровья”, а сердце Трампа оказалось примерно на 14 лет моложе его биологического возраста.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Состояние здоровья Трампа

Сообщается, что Дональд Трамп прошел плановое обследование, включавшее лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида.

В больнице в штате Мэриленд Трамп провел примерно три часа.

Его врач капитан ВМС Шон Барбабелла назвал его визит “запланированной повторной оценкой”. В медцентре президент США также получил ежегодную вакцину от гриппа и бустерную вакцину от Covid-19.

– Президент Дональд Трамп сохраняет исключительное здоровье, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы, – написал Барбабелла в одностраничной записке, опубликованной в пятницу вечером Белым домом.

Врач отметил в записке, что обследование помогло Трампу подготовиться к предстоящим зарубежным поездкам и включало в себя современную диагностику, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.

В эти выходные Трамп отправляется на Ближний Восток и планирует полететь в Азию в конце месяца.

Барбабелла также сказал, что оценил сердечный возраст Трампа, который оказался “примерно на 14 лет моложе его биологического возраста”. Трампу сейчас 79 лет, и на момент инаугурации он был самым пожилым президентом США.

На этой неделе Белый дом сначала описал визит Трампа в больницу Уолтера Рида как “ежегодный осмотр”, хотя Трамп проходил ежегодный медицинский осмотр в апреле. Затем президент США назвал это “полугодовым медицинским осмотром”.

