Лікар президента США Дональда Трампа заявив, що він перебуває у “винятковому стані здоров’я”, а серце Трампа виявилося приблизно на 14 років молодшим за його біологічний вік.

Про це пише агентство Associated Press.

Стан здоров’я Трампа

Повідомляється, що Дональд Трамп пройшов планове обстеження, що включало лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда.

У лікарні в штаті Меріленд Трамп провів приблизно три години.

Його лікар капітан ВМС Шон Барбабелла назвав його візит “запланованою повторною оцінкою”. У медцентрі президент США також отримав щорічну вакцину від грипу та бустерну вакцину від Covid-19.

– Президент Дональд Трамп зберігає виняткове здоров’я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної системи, – написав Барбабелла в односторінковій записці, опублікованій у п’ятницю ввечері Білим домом.

Лікар зазначив у записці, що обстеження допомогло Трампу підготуватися до майбутніх закордонних поїздок і включало в себе сучасну діагностику, лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди.

Цього вікенду Трамп вирушає на Близький Схід і планує полетіти до Азії наприкінці місяця.

Барбабелла також сказав, що оцінив серцевий вік Трампа, який виявився “приблизно на 14 років молодшим за його біологічний вік. Трампу зараз 79 років, і на момент інавгурації він був найстаршим президентом США.

Цього тижня Білий дім спочатку описав візит Трампа до лікарні Волтера Ріда як “черговий щорічний огляд”, хоча Трамп проходив щорічний медичний огляд у квітні. Потім президент США назвав це “піврічним медичним оглядом”.

