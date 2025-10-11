Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября введет дополнительные 100% тарифы на импорт из Китая.

Об этом он заявил в своей соцсети TruthSocial.

Трамп угрожает Китаю

Причиной введения пошлин, по словам Трампа, стало то, что Китай «занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли».

Сейчас смотрят

Глава Белого дома заявил, что власти КНР предупредили другие государства, что с 1 ноября вводит экспортные ограничения практически на всю продукцию, произведенную в Китае.

– Это касается всех стран без исключения и, очевидно, является планом, разработанным Китаем еще несколько лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами, – написал президент США.

Трамп добавил, что исходя из этой “беспрецедентной позиции” Пекина, США введут 100% тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они платят сейчас.

В Китае пока никак не комментировали это заявление Дональда Трампа.

Тарифы США и КНР

Летом США и Китай заключили соглашение об отмене ряда тарифов, которые были установлены обеими странами после возвращения Трампа в Белый дом.

В апреле Трамп увеличил общие тарифы на китайский импорт до 145%, а страна ответила 125% пошлиной на американские товары.

Но сторонам удалось договориться приостановить действие большинства этих тарифов в мае, после первой встречи переговорщиков в Женеве. США снизили свои тарифы до 30%, а Китай – до 10%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.