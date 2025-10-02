Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером Китая Си Цзиньпином через четыре недели.

Одной из ключевых тем переговоров станет закупка американской сои.

– Я встречусь с президентом Китая Си через четыре недели, и соя будет главной темой обсуждения. Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, страдают, потому что Китай, исключительно из соображений “переговоров”, не покупает сою. Мы заработали столько денег на тарифах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам. Я никогда не подведу наших фермеров, – подчеркнул Трамп.

Он также раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что тот не выполнил договоренности с Китаем о закупке американской сельскохозяйственной продукции.

– Джо Байден не выполнил наше соглашение с Китаем, где они собирались покупать нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, в частности сою. Все будет очень хорошо. Я люблю наших патриотов, и каждый фермер именно такой, – добавил он.

Напомним, в сентябре Трамп разговаривал с главой Китая Си Цзиньпином.

Тогда президент США заявлял, что этот разговор помог достичь прогресса в соглашении по TikTok, торговле и войне между Россией и Украиной.

Также тогда была согласована встреча с Си Цзиньпином на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Южной Корее 31 октября – 1 ноября 2025 года.

