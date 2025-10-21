Колишній президент Джо Байден у понеділок завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку простати.

Про це повідомило видання The Hill, посилаючись на його речницю.

Байден завершив курс променевої терапії

Курс тривав кілька тижнів. За словами речниці Байдена, 46-й президент Сполучених Штатів “почувається добре”.

Вона не коментувала прогнози лікарів про те, чи знадобляться Байдену додаткові курси променевої терапії.

Раніше цього місяця речниця Байдена повідомляла, що колишній президент проходить курс променевої терапії та гормонального лікування в межах плану лікування раку простати.

NBC News, посилаючись на джерело, повідомило тоді, що лікування, як очікується, триватиме п’ять тижнів.

82-річному Байдену діагностували рак у травні. Тоді речниця заявила, що захворювання “характеризується індексом Глісона 9 (5-й ступінь) з метастазами в кістках” і є “чутливим до гормонів”, що дозволяє контролювати його.

