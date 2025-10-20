США не поддержали план стран Большой семерки (G7), предложенный Европейским Союзом, который касается возможности расширения использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Почему США не поддержали использование активов РФ

Как утверждают собеседники издания, представители США во время переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе сообщили европейским коллегам, что пока не будут присоединяться к инициативе.

Сейчас смотрят

По словам источника, Соединенные Штаты Америки объяснили свое нежелание участвовать рисками для рыночной стабильности.

В то же время другой собеседник заявил, что на нынешнем этапе США просто не берут на себя никаких обязательств.

В сентябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов использовать российские активы на сумму около $5 млрд, которые заморожены в Соединенных Штатах Америки.

Однако он обратил внимание, что США только приняли резолюцию, которая позволяет их арестовать, но не утверждала, что собирается это сделать.

В издании отмечают, что в рамках G7 Великобритания и Канада поддерживают инициативу Европы, однако Япония становится на сторону США и занимает более осторожную позицию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.