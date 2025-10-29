В США разрабатывают морские дроны с ракетами Tomahawk: инвестиции Lockheed Martin достигнут $50 млн
Американская компания Lockheed Martin инвестирует $50 млн в производителя морских дронов Saildrone, чтобы помочь оснастить его крупнейшие разведывательные беспилотники ракетами. В частности, ракеты Tomahawk планируют разместить на борту морских беспилотников в рамках сделки.
Ракеты Tomahawk разместят на борту морских дронов
Это станет первым случаем, когда автономные корабли большой дальности будут нести на борту мощные ракеты, пишет Reuters.
В издании обратили внимание, что план размещения такого оружия появился в то время, как Пентагон стремится противостоять растущей военно-морской мощи Китая в Тихом океане.
Отмечается, что Вашингтон применяет уроки, извлеченные из эффективного использования Украиной морских беспилотников с взрывчатыми веществами против российских военных кораблей в Черном море.
В совместном заявлении говорится, что в рамках соглашения судно Saildrone Surveyor, предназначенное для сбора научных данных и разведывательной информации, работающее на ветре, дизельном топливе и солнечной энергии, планируют модифицировать для перевозки ракетной системы JAGM Quad Launcher от Lockheed и противокорабельных ракет.
Инвестиции Lockheed также позволят создать совместные группы системной интеграции для ускорения проектирования и производства более крупных платформ Saildrone, способных нести ракеты Tomahawk большей дальности и буксируемые гидроакустические антенные решетки для обнаружения подводных лодок.
Компании планируют провести демонстрации с боевыми стрельбами на воде в 2026 году.
Судна Saildrone используются ВМС США с 2021 года для выполнения разведывательных миссий и в настоящее время эксплуатируются круглосуточно вместе с американскими моряками на театрах боевых действий по всему миру, говорится в заявлении.
Компания преодолела более 2 миллионов морских миль, выполняя миссии клиентов.
Издание пишет, что компания Saildrone сохранит за собой обязанности по судостроению, в то же время Lockheed выступает в качестве ведущего интегратора миссий.
Опытно-конструкторские работы позволят создать рабочие места на заводе Austal USA на побережье Мексиканского залива, где производятся более крупные системы Saildrone. Хотя компании заявили, что в конечном итоге работы могут быть масштабированы в США.