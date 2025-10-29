Американська компанія Lockheed Martin інвестує $50 млн у виробника морських дронів Saildrone, щоб допомогти оснастити його найбільші розвідувальні безпілотники ракетами. Зокрема, ракети Tomahawk планують розмістити на борту морських безпілотників в рамках угоди.

Ракети Tomahawk розмістять на борту морських дронів

Це стане першим випадком, коли автономні кораблі великої дальності будуть нести на борту потужні ракети, пише Reuters.

У виданні звернули увагу, що план розміщення такої зброї з’явився в той час, як Пентагон прагне протистояти зростальній військово-морській потужності Китаю в Тихому океані.

Зазначається, що Вашингтон застосовує уроки, витягнуті з ефективного використання Україною морських безпілотників з вибуховими речовинами проти російських військових кораблів у Чорному морі.

У спільній заяві йдеться, що у рамках угоди судно Saildrone Surveyor, призначене для збирання наукових даних і розвідувальної інформації, що працює на вітрі, дизельному пальному та сонячній енергії, планують модифікувати для перевезення ракетної системи JAGM Quad Launcher від Lockheed і протикорабельних ракет.

Інвестиції Lockheed також дозволять створити спільні групи системної інтеграції для прискорення проєктування і виробництва більших платформ Saildrone, здатних нести ракети Tomahawk більшої дальності та буксировані гідроакустичні антенні решітки для виявлення підводних човнів.

Компанії планують провести демонстрації з бойовими стрільбами на воді у 2026 році.

Судна Saildrone використовуються ВМС США з 2021 року для виконання розвідувальних місій і в цей час експлуатуються цілодобово разом з американськими моряками на театрах бойових дій по всьому світу, йдеться в заяві.

Компанія подолала понад 2 мільйони морських миль, виконуючи місії клієнтів.

Видання пише, що компанія Saildrone збереже за собою обов’язки з суднобудування, водночас Lockheed виступає як провідний інтегратор місій.

Дослідно-конструкторські роботи дозволять створити робочі місця на заводі Austal USA на узбережжі Мексиканської затоки, де виробляються більші системи Saildrone. Хоча компанії заявили, що в кінцевому підсумку роботи можуть бути масштабовані у США.

