Отношения между Украиной и США стали более продуктивными после спора Трампа и Зеленского — Венс
Отношения между США и Украиной стали гораздо более продуктивными после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью New York Post.
Венс об улучшении отношений между США и Украиной
По словам вице-президента, США пытаются наладить продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что стремятся положить конец войне.
— Я думаю, что у президента очень хорошие рабочие отношения, и у меня тоже, со всеми вовлеченными сторонами, — подчеркнул Венс.
В издании напомнили, что президента Украины Зеленского пригласили в Белый дом для обсуждения с Трампом соглашения по добыче полезных ископаемых. Сначала встреча проходила в теплой атмосфере, но напряженность резко возросла после того, как Венс заявил журналисту, что Украине и России необходимо начать дипломатические переговоры.
Перед телекамерами украинский президент открыто поставил под сомнение восприимчивость российского диктатора Владимира Путина к дипломатии. С этого момента встреча переросла в спор. В какой-то момент Венс заявил Зеленскому о том, что тот не поблагодарил США за оказанную помощь.
Трамп поддержал Венса и также раскритиковал Зеленского, заявив, что у Киева якобы не было козырей, и он играл в азартную игру с Третьей мировой войной.
В последние месяцы Трамп постоянно пересматривал свой подход к прекращению войны России против Украины. В прошлом месяце президент США назвал Россию “бумажным тигром” и высказал предположение, что Украина могла бы вернуть оккупированные территории.
Однако вице-президент отказался делать предположения о том, что может произойти дальше в самом смертоносном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны.
— Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы ответил: они никогда не прекратят войну, это будет похоже на российский Вьетнам. Прошло 15 лет, а они все еще продолжают воевать, — сказал Венс.
В то же время вице-президент США подчеркнул, что если бы его спросили об этом сейчас, то он ответил бы, что США достигают невероятного прогресса на пути к миру.
По мнению Джей Ди Венса, трудно делать прогнозы, но он предположил, что США достигли точки убывающей выгоды для обеих сторон.