Отношения между США и Украиной стали гораздо более продуктивными после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс в интервью New York Post.

Венс об улучшении отношений между США и Украиной

По словам вице-президента, США пытаются наладить продуктивные отношения как с украинцами, так и с россиянами, потому что стремятся положить конец войне.

— Я думаю, что у президента очень хорошие рабочие отношения, и у меня тоже, со всеми вовлеченными сторонами, — подчеркнул Венс.

В издании напомнили, что президента Украины Зеленского пригласили в Белый дом для обсуждения с Трампом соглашения по добыче полезных ископаемых. Сначала встреча проходила в теплой атмосфере, но напряженность резко возросла после того, как Венс заявил журналисту, что Украине и России необходимо начать дипломатические переговоры.

Перед телекамерами украинский президент открыто поставил под сомнение восприимчивость российского диктатора Владимира Путина к дипломатии. С этого момента встреча переросла в спор. В какой-то момент Венс заявил Зеленскому о том, что тот не поблагодарил США за оказанную помощь.

Трамп поддержал Венса и также раскритиковал Зеленского, заявив, что у Киева якобы не было козырей, и он играл в азартную игру с Третьей мировой войной.

В последние месяцы Трамп постоянно пересматривал свой подход к прекращению войны России против Украины. В прошлом месяце президент США назвал Россию “бумажным тигром” и высказал предположение, что Украина могла бы вернуть оккупированные территории.

Однако вице-президент отказался делать предположения о том, что может произойти дальше в самом смертоносном конфликте в Европе со времен Второй мировой войны.

— Если бы вы спросили меня полгода назад, я бы ответил: они никогда не прекратят войну, это будет похоже на российский Вьетнам. Прошло 15 лет, а они все еще продолжают воевать, — сказал Венс.

В то же время вице-президент США подчеркнул, что если бы его спросили об этом сейчас, то он ответил бы, что США достигают невероятного прогресса на пути к миру.

По мнению Джей Ди Венса, трудно делать прогнозы, но он предположил, что США достигли точки убывающей выгоды для обеих сторон.

