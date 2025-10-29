Заявления российских пропагандистов о якобы окружении в Купянске Харьковской области и Покровске Донецкой области не соответствуют действительности.

Об этом сообщают Группировка Объединенных сил в составе Вооруженных сил Украины и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Выдумки РФ об “окружении” в Купянске и Покровске

Как говорится в сообщении Объединенных сил, в Купянске Харьковской области и его окрестностях продолжаются тяжелые бои, а российская армия стремится закрепиться в северной части города.

— Но любые заявления об “окружении” там украинских войск являются вымыслом и фантазией, не основанной на каких-либо фактических данных на местах, — отмечается в заявлении.

Там заявили, что если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, тогда можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище.

В Объединенных силах отмечают, что Путин повторяет за своими генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты.

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркнул, что сейчас нет никакого окружения Купянска в Харьковской области и Покровска в Донецкой области.

По словам Андрея Коваленко, у россиян есть план окружения Покровска, но нет реализации.

По его мнению, Путин с самого начала использовал военную составляющую лжи для того, чтобы транслировать ее для Соединенных Штатов Америки.

— Отсюда пошли фейки о быстром “захвате Донбасса до октября” и прочее, что россияне вбрасывали американцам. Сейчас это уже не работает, но Путин и его машина лжи продолжают жить в этом векторе, — предположил Коваленко.

Как объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации, тактика российских оккупантов неизменна — они бьют лбом в одну точку, которую хотят пробить, но от этого только тупеют.

