Відносини між США та Україною стали набагато продуктивнішими після суперечки президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю New York Post.

Венс про покращення відносин між США і Україною

За словами віцепрезидента, США намагаються налагодити продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, тому що прагнуть покласти край війні.

– Я думаю, що у президента дуже хороші робочі відносини, і у мене теж, з усіма залученими сторонами, – наголосив Венс.

У виданні пригадали, що президента України Зеленського запросили до Білого дому для обговорення з Трампом угоди щодо видобутку корисних копалин. Спочатку зустріч проходила в теплій атмосфері, але напруженість різко зросла після того, як Венс заявив журналісту, що Україні та Росії необхідно розпочати дипломатичні переговори.

Перед телекамерами український президент відкрито поставив під сумнів сприйнятливість російського диктатора Володимира Путіна до дипломатії. З цього моменту зустріч переросла в суперечку. В якийсь момент Венс заявив Зеленському про те, що той не подякував США за надану допомогу.

Трамп підтримав Венса і також розкритикував Зеленського, заявивши, що у Києва нібито не було козирів, і він грав в азартну гру з Третьою світовою війною.

В останні місяці Трамп постійно переглядав свій підхід до припинення війни Росії проти України. Минулого місяця президент США назвав Росію “паперовим тигром” і висловив припущення, що Україна могла б повернути окуповані території.

Однак віцепрезидент відмовився робити припущення про те, що може статися далі в найсмертоноснішому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни.

– Якби ви запитали мене пів року тому, я б відповів: вони ніколи не припинять воювати, це буде схоже на російський В’єтнам. Минуло 15 років, а вони все ще продовжують воювати, – сказав Венс.

Водночас віцепрезидент США наголосив, що якби його запитали про це зараз, тоді він відповів, що США досягають неймовірного прогресу на шляху до миру.

На думку Джей Ді Венса, важко робити прогнози, але він припустив, що США досягли точки спадної вигоди для обох сторін.

