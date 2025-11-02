Президент Сирии Ахмед аль-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября. Ожидается, что он встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на посла США в Сирии Тома Баррака.

Президент Сирии встретится с Трампом

Это будет первый визит президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Белый дом. Axios отмечает, что это станет еще одним важным шагом в восстановлении отношений между США и Сирией.

По словам Баррака, во время визита аль-Шараа, как ожидается, подпишет соглашение о присоединении к коалиции под руководством США против ИГИЛ.

Он отметил, что после визита аль-Шараа в Вашингтон ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве США. Целью Соединенных Штатов является достижение до конца года соглашения о безопасности на границе между двумя странами.

В начале этой недели администрация Трампа заявила, что поддерживает решение Конгресса о постоянной отмене санкций Цезаря, наложенных на Сирию.

Закон о защите гражданского населения Сирии имени Цезаря, названный в честь сирийского военного дезертира, который вывез из страны фотографии жертв пыток, — это закон США, вступивший в силу в июне 2020 года.

Он был направлен против режима Асада и всех, кто ведет с ним бизнес, особенно в таких секторах, как энергетика, строительство и финансы.

Администрация Трампа выдала временные исключения из этих санкций, но только Конгресс может проголосовать за их отмену.

Последний визит высокопоставленного сирийского чиновника в Белый дом состоялся в декабре 1999 года. Тогдашний глава МИД Сирии Фарук аль-Шараа посетил Белый дом для проведения мирных переговоров с Израилем.

