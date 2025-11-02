Президент Сирії Ахмед аль-Шараа планує відвідати Вашингтон 10 листопада. Очікується, що він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на посла США в Сирії Тома Баррака.

Президент Сирії зустрінеться з Трампом

Це буде перший візит президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Білого дому. Axios зазначає, що це стане ще одним важливим кроком у відновленні відносин між США і Сирією.

За словами Баррака, під час візиту аль-Шараа, як очікується, підпише угоду про приєднання до коаліції під керівництвом США проти ІДІЛ.

Він зазначив, що після візиту аль-Шараа до Вашингтона очікується п’ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем і Сирією за посередництва США. Метою Сполучених Штатів є досягнення до кінця року угоди про безпеку на кордоні між двома країнами.

На початку цього тижня адміністрація Трампа заявила, що підтримує рішення Конгресу про постійне скасування санкцій Цезаря, накладених на Сирію.

Закон про захист цивільного населення Сирії імені Цезаря, названий на честь сирійського військового дезертира, який вивіз з країни фотографії жертв тортур, — це закон США, який набрав чинності в червні 2020 року.

Він був спрямований проти режиму Асада та всіх, хто веде з ним бізнес, особливо в таких секторах, як енергетика, будівництво та фінанси.

Адміністрація Трампа видала тимчасові винятки з цих санкцій, але тільки Конгрес може проголосувати за їх скасування.

Останній візит високопоставленого сирійського чиновника до Білого дому відбувся в грудні 1999 року. Тодішній глава МЗС Сирії Фарук аль-Шараа відвідав Білий дім для проведення мирних переговорів з Ізраїлем.

