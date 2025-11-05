Командование глобальных ударов ВВС США осуществило испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космической базы Ванденберг в Калифорнии.

Запуск США межконтинентальной баллистической ракеты

Как сообщила пресс-служба Космической военной базы Ванденберг, запуск баллистической ракеты состоялся в среду, 5 ноября.

Отмечается, что это испытание, получившее обозначение GT 254, провели с целью оценки надежности, оперативной готовности и точности системы межконтинентальных баллистических ракет, которая является ключевым элементом национальной обороны США.

Сейчас смотрят

В сообщении говорится, что запуск был осуществлен экипажем 625-й эскадрильи стратегических операций с помощью системы Airborne Launch Control System (ALCS) с борта самолета E-6B Mercury ВМС США.

По информации пресс-службы базы Ванденберг, этот тест проверил эффективность и постоянную готовность системы ALCS — резервной системы командования и контроля ядерных сил.

Как заявил командир 576-й летной испытательной эскадрильи Карри Рэй, GT 254 — это не просто запуск, а всесторонняя оценка способности системы выполнять свою критическую задачу. По его словам, сведения, собранные во время испытания, имеют решающее значение для поддержания надежности и точности этого оружия.

В сообщении отмечается, что запуск состоялся на Западном испытательном полигоне базы Ванденберг.

Кроме того, указано, что это было частью серии плановых и регулярных испытаний, которые позволяют проверять техническое состояние системы Minuteman III в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.

Как пояснил командир 377 группы испытаний и оценки Дастин Хармон, тщательная работа команды AFGSC гарантирует, что ядерные силы США остаются на самом высоком уровне готовности.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без ядерной боевой части.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также умеет играть в эскалацию, и лучше, чем российский диктатор Владимир Путин.

Что известно о межконтинентальной баллистической ракете Minuteman III

LGM-30G Minuteman III — это американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) из семейства Minuteman, которая находится на вооружении Военно-воздушных сил США с 1970 года.

По данным из открытых источников, Minuteman III запускается только из шахтных пусковых установок, а сама ракета постоянно подвергается модернизации.

Каждая трехступенчатая ракета, размещенная в укрепленных шахтах, способна доставлять три боеголовки на расстояние до 13 тыс. км.

Инерциальная система наведения и управления ракеты обеспечивает точность КВО с погрешностью наведения не более 120 метров.

В соответствии с заявленным в 1991 году по Договору СНВ-1 закидным весом 1150 кг, ракеты Minuteman III в настоящее время оснащаются тремя термоядерными боеголовками с независимым наведением и управляемой мощностью от 300 до 475 килотонн каждая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.