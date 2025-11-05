Командування глобальних ударів ВПС США здійснило випробувальний пуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Запуск США міжконтинентальної балістичної ракети

Як повідомила пресслужба Космічної військової бази Ванденберг, запуск балістичної ракети відбувся у середу, 5 листопада.

Зазначається, що це випробування, яке отримало позначення GT 254, провели з метою оцінки надійності, оперативної готовності та точності системи міжконтинентальних балістичних ракет, що є ключовим елементом національної оборони США.

У повідомленні йдеться, що запуск був здійснений екіпажем 625-ї ескадрильї стратегічних операцій за допомогою системи Airborne Launch Control System (ALCS) з борту літака E-6B Mercury ВМС США.

За інформацією пресслужби бази Ванденберг, цей тест перевірив ефективність та постійну готовність системи ALCS – резервної системи командування та контролю ядерних сил.

Як заявив командир 576 льотної випробувальної ескадрильї Каррі Рей, GT 254 – це не просто запуск, а всебічна оцінка здатності системи виконувати своє критичне завдання. За його словами, відомості, зібрані під час випробування, мають вирішальне значення для підтримки надійності та точності цієї зброї.

У повідомленні зазначено, що запуск відбувся на Західному випробувальному полігоні бази Ванденберг.

Крім того, вказано, що це було частиною серії планових і регулярних випробувань, які дають змогу перевіряти технічний стан системи Minuteman III відповідно до найвищих стандартів безпеки.

Як пояснив командир 377 групи випробувань і оцінювання Дастін Гармон, ретельна робота команди AFGSC гарантує, що ядерні сили США залишаються на найвищому рівні готовності.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерної бойової частини.

Він наголосив, що президент США Дональд Трамп також вміє гратися в ескалацію, і краще за російського диктатора Володимира Путіна.

Що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III

LGM-30G Minuteman III – це американська міжконтинентальна балістична ракета (МБР) з сімейства Мінітмен, яка перебуває на озброєнні Повітряних сил США з 1970 року.

За даними з відкритих джерел, Minuteman III запускається лише з шахтних пускових установок, а сама ракета постійно піддається модернізації.

Кожна триступенева ракета, розміщена в укріплених шахтах, здатна доставляти три боєголовки на відстань до 13 тис. км.

Інерційна система наведення і управління ракети забезпечує точність КВО з похибкою наведення не більше 120 метрів.

Відповідно до заявленої в 1991 році за Договором СНО-1 закидною вагою 1150 кг, ракети Minuteman III нині оснащуються трьома термоядерними боєголовками з незалежним наведенням і керованою потужністю від 300 до 475 кілотонн кожна.

