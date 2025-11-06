Президент США Дональд Трамп заявив, що негативне рішення Верховного суду щодо позову про правомірність запровадження імпортних мит може мати катастрофічні наслідки для країни.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News.

Трамп про рішення Верховного суду щодо мит

– Скажу так: це було б руйнівним для нашої країни, якби ми програли. Це одна з найважливіших справ в нашій історії, – заявив він.

Напередодні Трамп написав у своїй соцмережі The Truth Social, що “справа у Верховному суді – це буквально питання життя або смерті для Сполучених Штатів.

– З перемогою ми отримаємо величезну, але справедливу фінансову і національну безпеку, – вважає Трамп, додавши, що “без неї ми практично беззахисні перед іншими країнами”.

Верховний суд США розглядає справу щодо можливого перевищення президентом повноважень при встановленні імпортних тарифів. Адміністрацію у суді представляє міністр фінансів США Скотт Бессент, який в ефірі Fox News заявив, що впевнений у підтримці тарифів судом і тому налаштований “дуже оптимістично”.

Пізніше міністр фінансів, виступаючи перед журналістами в Білому домі, сказав, що, на його думку, слухання у Верховному суді “пройшли дуже добре”.

У серпні Федеральний апеляційний суд у США постановив, що більшість тарифів, запроваджених президентом країни Дональдом Трампом, є незаконними.

Джерело : Fox News

