Питання життя або смерті: Трамп про рішення Верховного суду США щодо мит
Президент США Дональд Трамп заявив, що негативне рішення Верховного суду щодо позову про правомірність запровадження імпортних мит може мати катастрофічні наслідки для країни.
Про це глава Білого дому сказав в інтерв’ю Fox News.
Трамп про рішення Верховного суду щодо мит
– Скажу так: це було б руйнівним для нашої країни, якби ми програли. Це одна з найважливіших справ в нашій історії, – заявив він.
Напередодні Трамп написав у своїй соцмережі The Truth Social, що “справа у Верховному суді – це буквально питання життя або смерті для Сполучених Штатів.
– З перемогою ми отримаємо величезну, але справедливу фінансову і національну безпеку, – вважає Трамп, додавши, що “без неї ми практично беззахисні перед іншими країнами”.
Верховний суд США розглядає справу щодо можливого перевищення президентом повноважень при встановленні імпортних тарифів. Адміністрацію у суді представляє міністр фінансів США Скотт Бессент, який в ефірі Fox News заявив, що впевнений у підтримці тарифів судом і тому налаштований “дуже оптимістично”.
Пізніше міністр фінансів, виступаючи перед журналістами в Білому домі, сказав, що, на його думку, слухання у Верховному суді “пройшли дуже добре”.
У серпні Федеральний апеляційний суд у США постановив, що більшість тарифів, запроваджених президентом країни Дональдом Трампом, є незаконними.