В Стоктоне, штат Калифорния, США, во время семейного праздника в банкетном зале в результате стрельбы погибли четыре человека и еще десять получили ранения. Инцидент произошел на детском дне рождения.

Об этом сообщает AP News со ссылкой на представителей шерифа.

Стрельба в Калифорнии

Пресс-секретарь офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. По ее словам, предварительные данные “указывают на то, что это могло быть целенаправленное убийство”.

Местные чиновники заявили, что подозреваемый в стрельбе не задержан, и обратились к общественности с просьбой о помощи. Детективы все еще работают над установлением возможного мотива.

– Если у вас есть какая-либо информация об этом лице, немедленно обратитесь к нам. Если вы являетесь этим лицом, немедленно сдайтесь, – заявил на пресс-конференции окружной прокурор округа Сан-Хоакин Рон Фрейтас.

Власти не предоставили дополнительную информацию о состоянии пострадавших. Ранее официальные лица сообщили, что несколько человек были доставлены в больницы.

Стрельба произошла около 18:00 по местному времени в банкетном зале, который имеет общую парковку с другими заведениями.

Стоктон — город с населением 320 тыс. человек, расположенный примерно в 64 км к югу от Сакраменто.

