В Калифорнии произошла стрельба на семейном празднике: среди погибших дети
- В Стоктоне, Калифорния, во время семейного праздника стрельба унесла жизни 4 человек, еще 10 ранены.
- По словам шерифа, среди жертв были дети и взрослые. Предварительно это могло быть целенаправленное убийство.
В Стоктоне, штат Калифорния, США, во время семейного праздника в банкетном зале в результате стрельбы погибли четыре человека и еще десять получили ранения. Инцидент произошел на детском дне рождения.
Об этом сообщает AP News со ссылкой на представителей шерифа.
Стрельба в Калифорнии
Пресс-секретарь офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. По ее словам, предварительные данные “указывают на то, что это могло быть целенаправленное убийство”.
Местные чиновники заявили, что подозреваемый в стрельбе не задержан, и обратились к общественности с просьбой о помощи. Детективы все еще работают над установлением возможного мотива.
– Если у вас есть какая-либо информация об этом лице, немедленно обратитесь к нам. Если вы являетесь этим лицом, немедленно сдайтесь, – заявил на пресс-конференции окружной прокурор округа Сан-Хоакин Рон Фрейтас.
Власти не предоставили дополнительную информацию о состоянии пострадавших. Ранее официальные лица сообщили, что несколько человек были доставлены в больницы.
Стрельба произошла около 18:00 по местному времени в банкетном зале, который имеет общую парковку с другими заведениями.
Стоктон — город с населением 320 тыс. человек, расположенный примерно в 64 км к югу от Сакраменто.