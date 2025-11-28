Одна из двух военнослужащих Национальной гвардии США, получившая тяжелые ранения возле Белого дома, погибла от тяжелых ранений примерно через 24 часа после стрельбы, которая произошла 26 ноября.

Как сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде, погибла 20-летняя представительница Национальной гвардии Западной Вирджинии Сара Бекстром, пишет FOX Baltimore.

Ранее в день стрельбы западные журналисты со ссылкой на врачей отмечали, что у Сары смертельное ранение, поэтому она может не выжить.

По данным Национальной гвардии США, Сара Бекстром служила в 863-й роте военной полиции.

По словам Трампа, второй военнослужащий Национальной гвардии, 24-летний Эндрю Вулф, остается в критическом состоянии.

Как заявила прокурор США Джанин Пирро на пресс-конференции, две семьи разрушены и уничтожены.

Пирро заявила, что оба нацгвардейца США несли службу в округе Колумбия в соответствии с указом президента Трампа, направленным на усиление безопасности. Она отметила, что обоих привели к присяге менее чем за 24 часа до стрельбы.

Изначально оба бойца Национальной гвардии США планировали покинуть округ Колумбия 30 ноября, но добровольно остались до конца года, сообщили представители Западной Вирджинии.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого: им оказался 29-летний Рахманулла Лаканвал. Министерство внутренней безопасности США заявило, что он является гражданином Афганистана, который прибыл в США в сентябре 2021 года в рамках программы Operation Allies Welcome.

Ему предъявили предварительные обвинения, включая три эпизода нападения с намерением убить человека, будучи вооруженным, и незаконное хранение огнестрельного оружия во время совершения насильственного преступления.

Одно из обвинений в США предусматривает возможное наказание в виде 15 лет лишения свободы, но могут быть выдвинуты дополнительные подозрения.

26 ноября в центре Вашингтона произошла стрельба, в результате которой пострадали два военнослужащих Национальной гвардии США. Подозреваемого в нападении удалось оперативно задержать, а сейчас он находится под стражей.

