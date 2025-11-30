У Стоктоні, що у штаті Каліфорнія у США, під час сімейного свята в банкетному залі в результаті стрілянини загинули чотири людини і ще десять отримали поранення. Інцидент стався на дитячому дні народжені.

Про це повідомляє AP News, посилаючись на представників шерифа.

Стрілянина у Каліфорнії

Речниця офісу шерифа округу Сан-Хоакін Хізер Брент повідомила, що серед жертв були як діти, так і дорослі. За її словами, попередні дані “вказують на те, що це могло бути цілеспрямоване вбивство”.

Місцеві чиновники заявили, що підозрюваний у стрілянині не затриманий, і звернулися до громадськості з проханням про допомогу. Детективи все ще працюють над встановленням можливого мотиву.

– Якщо у вас є будь-яка інформація про цю особу, негайно зверніться до нас. Якщо ви є цією особою, негайно здайтеся, – заявив на пресконференції окружний прокурор округу Сан-Хоакін Рон Фрейтас.

Влада не надала додаткової інформації про стан потерпілих. Раніше офіційні особи повідомили, що декількох людей доставили до лікарень.

Стрілянина сталася близько 18:00 за місцевим часом у банкетному залі, який має спільну парковку з іншими закладами.

Стоктон — місто з населенням 320 тис. осіб, розташоване приблизно за 64 км на південь від Сакраменто.

