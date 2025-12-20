Мирное соглашение должно быть справедливым и эффективным для Украины. Мир важен, но не любой ценой, поскольку Украина и так заплатила очень много в результате войны России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с журналистами в Киеве 20 декабря.

Зеленский о мирном соглашении между Украиной и РФ

Комментируя недавнее заявление главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии, Зеленский отметил, что для Украины важен справедливый и прочный мир, чтобы его нельзя было нарушить еще одним желанием российского диктатора Владимира Путина или других лиц.

Сейчас смотрят

— Это очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности для этого, чтобы сделать невозможным даже мысль и физическую возможность снова прийти к нам с агрессией. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, но и подписано лидерами, когда война остановлена. Тогда это значит, что есть соглашение, — считает Зеленский.

Президент считает, что Будапештский меморандум был лишь бумажкой, поскольку Россия осуществила полномасштабную агрессию против Украины, оккупировала территории и убила очень много людей.

— Нас не защитило это соглашение. Я не считаю, что оно было сильным или действенным. Поэтому для меня соглашение – это не просто подписать. Много вещей. Там несколько договоренностей, документов, гарантий безопасности США и европейцев, должно быть проголосовано и поддержано в Конгрессе, — сказал он.

Однако все равно нужно знать детали о том, что произойдет, если россияне снова придут с агрессией и начнут еще раз войну против Украины, утверждает Владимир Зеленский.

— Как будут реагировать американцы и европейцы? Как будут реагировать украинцы — уже понятно. Как будут реагировать партнеры? Какой deterrence package будет у Украины? Что будет располагаться на территории Украины? Как будет укомплектована наша армия? Насколько сильные и какие у нас будут запасы? На что мы можем рассчитывать? Какой пакет санкций будет введен одновременно против агрессора? Я считаю, что соглашение должно быть для Украины справедливым и действенным, — убежден президент.

По мнению главы государства, настоящее соглашение должно включать:

четкие гарантии безопасности США и Европы, одобренные на политическом уровне;

понятный ответ партнеров в случае новой агрессии РФ;

сильную украинскую армию, запасы и сдерживающий потенциал;

автоматические санкции против агрессора.

Что заявил Арахамия о мирном соглашении

18 декабря глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что сейчас отсутствует возможность заключения хорошего мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, сейчас можно говорить либо о плохом соглашении, либо о его отсутствии и продолжении войны.

— Мы понимаем, все мыслящие люди (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), оно (соглашение, — Ред.) будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет, — сказал он.

Давид Арахамия предположил возможность достижения договоренностей на текущем этапе переговоров, отметив, что давление на Россию со стороны США повышает шансы на подписание соглашения.

По его мнению, сейчас давление на Украину больше, чем на Россию. В то же время Арахамия считает, что без участия США нет шансов на заключение мирного соглашения, иначе останется только военный путь решения конфликта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.