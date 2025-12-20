Зеленський: США можуть зупинити РФ, це має стати їхньою дипломатичною перемогою
- Володимир Зеленський висловив переконання, що саме США та президент Дональд Трамп мають достатньо сили, щоб зупинити російську агресію.
- Він наголосив, що, попри можливості інших країн, наприклад, Китаю чи Близького Сходу, США залишаються ключовою силою.
Сполучені Штати Америки можуть зупинити Російську Федерацію і війну проти України. Це має стати саме дипломатичною перемогою США.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у відповідь на запитання, що робитиме Україна, якщо США не зможуть переконати РФ припинити війну.
Зеленський про можливість США зупинити війну
– Я вважаю, що така сила є у США та президента Трампа. І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу США. Альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити, – сказав Зеленський.
На його думку, закінчення війни Росії проти України повинно стати дипломатичною перемогою США, а не поразкою, тому треба зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна.
За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп є достатньо сильним, щоб це зробити.
– Хто ще? Напевно, представники Близького Сходу. Але я вважаю, все одно США мають більше шансів. Хто ще? Європа. Коаліція хоче. Друзі з Канади та Японії. Але вони в тій чи іншій якості за столом переговорів, – пояснив Зеленський.
Як стверджує глава держави, зупинити російську агресію проти України міг би ще Китай, але у Пекіна немає бажання закінчити повномасштабну війну.