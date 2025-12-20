Сполучені Штати Америки можуть зупинити Російську Федерацію і війну проти України. Це має стати саме дипломатичною перемогою США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у відповідь на запитання, що робитиме Україна, якщо США не зможуть переконати РФ припинити війну.

Зеленський про можливість США зупинити війну

– Я вважаю, що така сила є у США та президента Трампа. І я вважаю, що ми не повинні шукати альтернативу США. Альтернативи всі під питанням, чи зможуть вони це зробити, – сказав Зеленський.

На його думку, закінчення війни Росії проти України повинно стати дипломатичною перемогою США, а не поразкою, тому треба зупинити кремлівського диктатора Володимира Путіна.

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп є достатньо сильним, щоб це зробити.

– Хто ще? Напевно, представники Близького Сходу. Але я вважаю, все одно США мають більше шансів. Хто ще? Європа. Коаліція хоче. Друзі з Канади та Японії. Але вони в тій чи іншій якості за столом переговорів, – пояснив Зеленський.

Як стверджує глава держави, зупинити російську агресію проти України міг би ще Китай, але у Пекіна немає бажання закінчити повномасштабну війну.

