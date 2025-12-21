Представители Соединенных Штатов Америки, Египта, Катара и Турции обсудили реализацию первого этапа прекращения огня в секторе Газа и продвижение подготовки ко второму этапу.

Об этом заявил специальный представитель США Стив Уиткофф в социальной сети X.

Встреча США, Египта, Катара и Турции по перемирию в Газе

— Первый этап принес прогресс, включая расширение гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод войск и снижение интенсивности боевых действий, — заявил Уиткофф.

По его словам, во время обсуждений в Майами между представителями США, Египта, Катара и Турции была отмечена важность создания единого органа управления под эгидой единой власти для защиты гражданского населения и поддержания общественного порядка в Газе.

Уиткофф рассказал, что они обсудили меры региональной интеграции, включая упрощение торговых процедур, развитие инфраструктуры и сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и других общих ресурсов, как необходимые для восстановления Газы и региональной стабильности.

Как утверждает Уиткофф, представители США, Египта, Катара и Турции выразили поддержку созданию и введению в действие Совета мира в ближайшее время в качестве переходной администрации для гражданского, безопасного и восстановительного направлений реконструкции.

В то же время они рассмотрели дальнейшие шаги в поэтапной реализации Всеобъемлющего мирного плана для Газы, подчеркнув важность последовательности, координации, эффективного мониторинга в партнерстве с местными учреждениями Газы и международными партнерами.

— Мы подтверждаем полную приверженность выполнению всего 20-пунктного мирного плана президента и призываем все стороны соблюдать свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга, — заявил Уиткофф.

Спецпредставитель США добавил, что в ближайшие дни продолжатся дальнейшие консультации для продвижения реализации второго этапа.

