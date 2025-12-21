США, Єгипет, Катар і Туреччина обговорили другий етап перемир’я в Газі
- Представники США, Єгипту, Катару та Туреччини обговорили в Маямі перехід до другого етапу мирного плану в секторі Гази, відзначивши успіхи в наданні гуманітарної допомоги та зниженні інтенсивності боїв.
- Ключовим рішенням стало погодження створення Ради миру як перехідної адміністрації для відновлення регіону та забезпечення безпеки цивільного населення.
Представники Сполучених Штатів Америки, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили реалізацію першого етапу припинення вогню в секторі Гази та просування підготовки до другого етапу.
Про це заявив спеціальний представник США Стів Віткофф у соціальній мережі X.
Зустріч США, Єгипту, Катару і Туреччини щодо перемир’я в Газі
– Перший етап приніс прогрес, включаючи розширення гуманітарної допомоги, повернення тіл заручників, часткове виведення військ і зниження інтенсивності бойових дій, – заявив Віткофф.
За його словами, під час обговорень у Маямі між представниками США, Єгипту, Катару та Туреччини наголосили на важливості створення єдиного органу управління під егідою єдиної влади для захисту цивільного населення і підтримки громадського порядку в Газі.
Віткофф розповів, що вони обговорили заходи регіональної інтеграції, включаючи спрощення торгівельних процедур, розвиток інфраструктури та співпрацю в галузі енергетики, водопостачання та інших спільних ресурсів, як необхідні для відновлення Гази та регіональної стабільності.
Як стверджує Віткофф, представники США, Єгипту, Катару і Туреччини висловили підтримку створенню та запровадженню в дію Ради миру найближчим часом як перехідної адміністрації для цивільного, безпечного та відновлювального напрямків реконструкції.
Водночас вони розглянули подальші кроки в поетапній реалізації Всеосяжного мирного плану для Гази, наголосивши на важливість послідовності, координації, ефективного моніторингу в партнерстві з місцевими установами Гази та міжнародними партнерами.
– Ми підтверджуємо повну прихильність до виконання всього 20-пунктного мирного плану президента і закликаємо всі сторони дотримуватися своїх зобов’язань, проявляти стриманість і співпрацювати з механізмами моніторингу, – заявив Віткофф.
Спецпредставник США додав, що найближчими днями продовжаться подальші консультації для просування реалізації другого етапу.