Соединенные Штаты Америки не хотят заставлять кого-либо из участников процесса завершения российско-украинской войны принимать будущее соглашение об урегулировании.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

США о соглашении по окончанию войны

По словам американского госсекретаря, Вашингтон не будет принуждать принимать соглашение об окончании войны ни Украину, ни Россию.

Как утверждает Рубио, США – это единственная страна, которая может заставить обе стороны сесть за стол переговоров.

По его мнению, ни одно европейское государство не имеет возможности это сделать.

– Все, что мы пытаемся, – это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение никому. Мы не заставляем никого принимать соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь, – сказал государственный секретарь США.

Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с государственным секретарем США Марком Рубио в Будапеште. Он сказал, что наступила новая золотая эра в венгерско-американских отношениях.

