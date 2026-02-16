Рубио об окончании войны в Украине: Мы никому не навязываем соглашение
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет заставлять Украину или Россию принимать какое-либо соглашение об урегулировании войны против их воли.
- По его словам, США стремятся лишь помочь сторонам сесть за стол переговоров, поскольку ни одна европейская страна не имеет для этого достаточного влияния.
Соединенные Штаты Америки не хотят заставлять кого-либо из участников процесса завершения российско-украинской войны принимать будущее соглашение об урегулировании.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
США о соглашении по окончанию войны
По словам американского госсекретаря, Вашингтон не будет принуждать принимать соглашение об окончании войны ни Украину, ни Россию.
Как утверждает Рубио, США – это единственная страна, которая может заставить обе стороны сесть за стол переговоров.
По его мнению, ни одно европейское государство не имеет возможности это сделать.
– Все, что мы пытаемся, – это сыграть роль в достижении соглашения. Мы не навязываем соглашение никому. Мы не заставляем никого принимать соглашение, если они не хотят. Мы просто хотим помочь, – сказал государственный секретарь США.
Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с государственным секретарем США Марком Рубио в Будапеште. Он сказал, что наступила новая золотая эра в венгерско-американских отношениях.