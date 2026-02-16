Сполучені Штати Америки не хочуть змушувати будь-кого з учасників процесу завершення російсько-української війни ухвалювати майбутню угоду про врегулювання.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

США про угоду щодо закінчення війни

За словами американського держсекретаря, Вашингтон не примушуватиме ухвалювати угоду про закінчення війни як Україну, так і Росію.

Як стверджує Рубіо, США – це єдина країна, яка може змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.

На його думку, жодна європейська держава не має можливості це зробити.

– Все, що ми намагаємося, зіграти роль у досягненні угоди. Ми не нав’язуємо угоду нікому. Ми не змушуємо нікого ухвалювати угоду, якщо вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти, – сказав державний секретар США.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо у Будапешті. Він сказав, що настала нова золота доба в угорсько-американських відносинах.

