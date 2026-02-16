Рубіо про закінчення війни в Україні: Ми нікому не нав’язуємо угоду
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не змушуватиме Україну чи Росію ухвалювати будь-яку угоду про врегулювання війни проти їхньої волі.
- За його словами, США прагнуть лише допомогти сторонам сісти за стіл переговорів, оскільки жодна європейська країна не має для цього достатнього впливу.
Сполучені Штати Америки не хочуть змушувати будь-кого з учасників процесу завершення російсько-української війни ухвалювати майбутню угоду про врегулювання.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
США про угоду щодо закінчення війни
За словами американського держсекретаря, Вашингтон не примушуватиме ухвалювати угоду про закінчення війни як Україну, так і Росію.
Як стверджує Рубіо, США – це єдина країна, яка може змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів.
На його думку, жодна європейська держава не має можливості це зробити.
– Все, що ми намагаємося, зіграти роль у досягненні угоди. Ми не нав’язуємо угоду нікому. Ми не змушуємо нікого ухвалювати угоду, якщо вони не хочуть. Ми просто хочемо допомогти, – сказав державний секретар США.
Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо у Будапешті. Він сказав, що настала нова золота доба в угорсько-американських відносинах.