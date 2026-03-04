Иран якобы пытался убить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время совместного брифинга в Пентагоне вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Дэном Кейном, сообщает BBC.

Хегсет о попытках убийства Трампа

– Иран пытался убить президента Трампа. Президент Трамп смеялся последним, – сказал глава Пентагона.

По словам Хегсета, во вторник, 3 марта, США якобы выследили и ликвидировали лидера подразделения, который пытался убить американского президента Трампа. Однако он не назвал его имени и фамилии.

Сейчас смотрят

В 2024 году правительство США выдвинуло обвинения против гражданина Афганистана из-за вероятного покушения Ирана на убийство Трампа до его избрания на должность президента США.

Министерство юстиции США утверждало, что якобы 51-летний Фархад Шакери имел задание разработать план убийства Трампа.

Тогда в правительстве США заявили, что, вероятно, Шакери находится в Иране.

В уголовной жалобе, поданной в суд Манхэттена, прокуроры утверждали, что в сентябре офицер иранской Революционной гвардии поручил Шакери разработать план слежки и убийства Трампа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.