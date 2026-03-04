США обезвредили главу подразделения из Ирана, готовящего покушение на Трампа — Хегсет
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о ликвидации лидера иранского подразделения, который якобы готовил покушение на президента США Дональда Трампа.
- Хотя имя ликвидированного не разглашается, в США напомнили о предыдущих обвинениях против агента иранских спецслужб Фархада Шакери в подготовке плана убийства.
Иран якобы пытался убить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время совместного брифинга в Пентагоне вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Дэном Кейном, сообщает BBC.
Хегсет о попытках убийства Трампа
– Иран пытался убить президента Трампа. Президент Трамп смеялся последним, – сказал глава Пентагона.
По словам Хегсета, во вторник, 3 марта, США якобы выследили и ликвидировали лидера подразделения, который пытался убить американского президента Трампа. Однако он не назвал его имени и фамилии.
В 2024 году правительство США выдвинуло обвинения против гражданина Афганистана из-за вероятного покушения Ирана на убийство Трампа до его избрания на должность президента США.
Министерство юстиции США утверждало, что якобы 51-летний Фархад Шакери имел задание разработать план убийства Трампа.
Тогда в правительстве США заявили, что, вероятно, Шакери находится в Иране.
В уголовной жалобе, поданной в суд Манхэттена, прокуроры утверждали, что в сентябре офицер иранской Революционной гвардии поручил Шакери разработать план слежки и убийства Трампа.