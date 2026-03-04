Іран нібито намагався вбити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет під час спільного брифінгу в Пентагоні разом із очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США Деном Кейном, повідомляє BBC.

Хегсет про спроби вбивства Трампа

– Іран намагався вбити президента Трампа. Президент Трамп сміявся останнім, – сказав очільник Пентагону.

За словами Хегсета, у вівторок, 3 березня, США нібито вистежили і ліквідували лідера підрозділу, який намагався вбити американського президента Трампа. Проте він не назвав його імені та прізвища.

У 2024 році уряд США висунув звинувачення проти громадянина Афганістану через ймовірний замах Ірану на вбивство Трампа до його обрання на посаду президента США.

Міністерство юстиції США стверджувало, що нібито 51-річний Фархад Шакері мав завдання розробити план вбивства Трампа.

Тоді в уряді США заявили, що, ймовірно, Шакері перебуває в Ірані.

У кримінальній скарзі, поданій до суду Манхеттена, прокурори стверджували, що у вересні офіцер іранської Революційної гвардії доручив Шакері розробити план стеження та вбивства Трампа.

