США знешкодили очільника підрозділу з Ірану, який готував замах на Трампа — Хегсет
- Очільник Пентагону Піт Хегсет заявив про ліквідацію лідера іранського підрозділу, який нібито готував замах на президента США Дональда Трампа.
- Хоча імені ліквідованого не розголошують, у США нагадали про попередні звинувачення проти агента іранських спецслужб Фархада Шакері у підготовці плану вбивства.
Іран нібито намагався вбити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет під час спільного брифінгу в Пентагоні разом із очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США Деном Кейном, повідомляє BBC.
Хегсет про спроби вбивства Трампа
– Іран намагався вбити президента Трампа. Президент Трамп сміявся останнім, – сказав очільник Пентагону.
За словами Хегсета, у вівторок, 3 березня, США нібито вистежили і ліквідували лідера підрозділу, який намагався вбити американського президента Трампа. Проте він не назвав його імені та прізвища.
У 2024 році уряд США висунув звинувачення проти громадянина Афганістану через ймовірний замах Ірану на вбивство Трампа до його обрання на посаду президента США.
Міністерство юстиції США стверджувало, що нібито 51-річний Фархад Шакері мав завдання розробити план вбивства Трампа.
Тоді в уряді США заявили, що, ймовірно, Шакері перебуває в Ірані.
У кримінальній скарзі, поданій до суду Манхеттена, прокурори стверджували, що у вересні офіцер іранської Революційної гвардії доручив Шакері розробити план стеження та вбивства Трампа.