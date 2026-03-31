США разрешили отдельным российским суднам завершить операции с нефтью в обход санкций. Исключение касается разгрузки сырья, принятого до 12 марта, и распространяется на определенные контейнеровозы под флагом РФ.

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами, являющееся подразделением Министерства финансов США.

Согласно генеральной лицензии №134, выданной OFAC, США временно разблокировали финансовые транзакции, необходимые для реализации, транспортировки или отгрузки российской сырой нефти и нефтепродуктов.

По новым правилам, которые будут действовать до 11 апреля 2026 года, разрешается завершение поставок нефти, загруженной до 12 марта.

Смягчение санкций охватывает широкий спектр логистических услуг для суден, подпадающих под санкции: от найма экипажа и бункеровки до лоцманского сопровождения. Отдельно отмечается разрешение на проведение аварийных ремонтов, безопасную якорную стоянку и меры по защите окружающей среды.

Несмотря на определенные послабления, США оставляют в силе ключевые запреты. В частности, лицензия не дает права на новую загрузку российской нефти и не касается транзакций с участием Ирана.

Также документ не легализует деятельность, подпадающую под другие действующие санкционные режимы Вашингтона.

Ослабления касаются конкретных российских компаний и активов из списка Specially Designated Nationals (SDN). Это решение направлено на беспрепятственное завершение рейсов судов, уже вышедших в море, позволяя им избежать санкционных рисков.

Речь идет о суднах под флагом РФ, в частности о танкерах с нефтью, которым теперь разрешено завершить логистические операции. Этот шаг позволяет беспрепятственно доставить грузы, погруженные до 12 марта.

Среди контейнеровозов, с которых сняли ограничения, есть Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay.

