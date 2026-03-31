Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении американской поддержки стран, которые не присоединились к усилиям по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

Трамп о разблокировании Ормузского пролива

Трамп объявил о прекращении поддержки государств, которые не могут получить топливо из-за блокады Ормузского пролива.

Он призвал эти страны переориентироваться на закупку американского топлива или самостоятельно разблокировать логистические пути, подчеркнув, что угроза со стороны Ирана уже практически устранена.

– Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за проблемы Ормузского пролива, таким как Великобритания, которая отказалась участвовать в “обезглавливании” Ирана. У меня есть предложение: покупайте у США. У нас его достаточно, – заявил Трамп.

Глава Белого дома также посоветовал партнерам США “набраться смелости” и взять разблокирование пролива в свои руки. Президент подчеркнул, что Иран уже разгромлен, поэтому самый тяжелый этап миссии остался позади.

Блокада Ормузского пролива Ираном стала реакцией на военную операцию США и Израиля.

Это решение поставило под угрозу глобальную энергобезопасность, ведь именно по этому маршруту проходит около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.

