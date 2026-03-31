США дозволили окремим російським суднам завершити операції з нафтою в обхід санкцій. Виняток стосується розвантаження сировини, прийнятої до 12 березня, і поширюється на певні контейнеровози під прапором РФ.

Про це повідомляє Управління з контролю за іноземними активами, яке є підрозділом Міністерства фінансів США.

США послабили санкції проти РФ

Згідно з генеральною ліцензією №134, виданою OFAC, США тимчасово розблокували фінансові транзакції, необхідні для реалізації, транспортування або відвантаження російської сирої нафти та нафтопродуктів.

За новими правилами, що діятимуть до 11 квітня 2026 року, дозволяється завершення поставок нафти, завантаженої до 12 березня.

Послаблення санкцій охоплює широкий спектр логістичних послуг для підсанкційних суден: від найму екіпажу та бункерування до лоцманського супроводу. Окремо наголошується на дозволі на проведення аварійних ремонтів, безпечній якірній стоянці та заходи із захисту довкілля.

Попри певні послаблення, США залишають у силі ключові заборони. Зокрема, ліцензія не дає права на нове завантаження російської нафти та не стосується транзакцій за участю Ірану.

Також документ не легалізує діяльність, яка підпадає під інші чинні санкційні режими Вашингтона.

Послаблення стосуються конкретних російських компаній та активів із переліку Specially Designated Nationals (SDN). Це рішення спрямоване на безперешкодне завершення рейсів суден, що вже вийшли в море, дозволяючи їм уникнути санкційних ризиків.

Йдеться про судна під прапором РФ, зокрема танкери з нафтою, яким тепер дозволено завершити логістичні операції. Цей крок дає змогу безперешкодно доставити вантажі, завантажені до 12 березня.

Серед контейнеровозів, з яких зняли обмеження, є Fesco Moneron, Fesco Magadan та Sv Nikolay.

