Система мониторинга фронта и воздушных угроз в режиме реального времени работает на нескольких iPad. Одно из таких устройств с системой контроля президент Украины Владимир Зеленский подарил королю Великобритании Чарльзу III.

Об этом он заявил, выступая в британском парламенте.

Зеленский подарил британскому королю iPad с системой контроля

– У меня есть доказательство того, что развитие систем безопасности может происходить быстро и стоить дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать безопасность в режиме реального времени, – отметил Зеленский.

По словам президента, такие iPad есть у него, у премьер-министра Юлии Свириденко, министра обороны Михаила Федорова и украинских высших военных командующих.

Как объяснил Зеленский, это дает возможность видеть ситуацию на фронте в Украине и даже каждого убитого российского оккупанта с видеодоказательствами.

Он отметил, что iPad отображает в режиме реального времени каждую вражескую атаку в украинском небе и на море, а также демонстрирует результаты украинских дальнобойных ударов по территории РФ.

Зеленский подчеркнул, что такой контроль в реальном времени может защитить людей и критически важные объекты. Он выразил надежду, что со временем подобные цифровые инструменты станут доступны каждому, обеспечивая новый стандарт коллективной защиты.

Президент наглядно продемонстрировал британским парламентариям работу системы на примере массированного удара 14 марта.

– Почти 500 единиц российского авиационного оружия – 430 беспилотников и 68 ракет различных типов. Мы сбили большинство из них, – утверждает Зеленский.

По его словам, эта система на iPad позволяет в режиме реального времени отслеживать работу авиации, применение средств РЭБ и развертывание перехватчиков.

В конце выступления в парламенте Зеленский рассказал, что один такой iPad с системой он подарил британскому королю Чарльзу III во время личной встречи.

