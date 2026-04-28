Україні потрібна непохитна підтримка та єдність Заходу, як та, якої досягло НАТО під час подій 11 вересня 2001 року.

Про це під час виступу в Конгресі США заявив король Великої Британії Чарльз ІІІ.

Чому Чарльз III порівняв 11 вересня з війною в Україні

Король Чарльз провів паралель із подіями 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5 про колективну оборону.

Він висловив думку, що зараз світ потребує такої ж єдності.

– Сьогодні така ж непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу. Вона потрібна для забезпечення справді справедливого та тривалого миру, – заявив Чарльз.

Зауважимо, що король та королева прибули до будівлі Капітолію США перед зверненням Чарльза до Конгресу. Там їх зустріли тривалими оплесками.

На початку звернення король Чарльз назвав цю можливість “великою честю” та подякував американському народові за те, що вони привітали його та королеву в США.

Згадуючи майбутнє 250-річчя незалежності США, Чарльз заявив, що “протягом усього цього часу наші долі як націй були взаємопов’язані”.

Тим часом Білий дім опублікував фотографію короля Чарльза та президента США Дональда Трампа на сторінці в Х, яку підписали фразою “Два короля”.

Нагадаємо, британський король активно підтримує Україну від моменту початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

Раніше ЗМІ публікували інформацію про те, що у США, які є основним військовим спонсором України протягом багатьох років у цій війні, прагнуть зменшити рівень своєї участі та підтримки Києва. Там думають надати пріоритет іншим глобальним конфліктам, зокрема, війні у Ірані.

Джерело : CBS News

