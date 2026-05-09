Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 10 компаний и физических лиц, которые помогают иранским военным в закупке оружия, поставке сырья для производства дронов и ракет. Также под санкции попали китайские компании, которые передавали Ирану спутниковые снимки американских военных объектов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщают американский Государственный департамент и Министерство финансов США.

Новые санкции США: кого касаются

По информации Госдепартамента США, санкции ввели против китайских компаний за передачу Ирану спутниковых снимков. Отмечается, что армия Ирана могла использовать эти данные для ударов по американским военным и партнерам США на Ближнем Востоке.

По данным американского Госдепа, под санкции попали:

Meentropy Technology (Hangzhou) Co. Ltd (MizarVision) – это китайская компания геопространственной разведки, опубликовавшая изображения из открытых источников, подробно описывающих деятельность военных США во время операции Эпическая ярость;

The Earth Eye (TEE) – это китайская организация, предоставлявшая Ирану спутниковые снимки.

В то же время ограничения касаются китайской спутниковой компании Chang Guang Satellite Technology, которая фиксировала объекты американских войск и союзников, чтобы передать Ирану и йеменским хуситам.

Кроме того, США ввели санкции против 10 компаний и физических лиц, которые помогали иранским военным в закупке оружия, поставке сырья для производства дронов и ракет.

Как утверждают в Министерстве финансов США, под ограничения попали компании из Китая, Гонконга, ОАЭ, Беларуси и Ирана. Среди них:

китайская компания Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, помогавшая в закупке вооружений для Ирана;

дубайская Elite Energy FZCO, которая переводила деньги в компанию в Гонконге для содействия закупкам;

компания из Гонконга HK Hesin Industry Co Ltd и Mustad Ltd и белорусская Armory Alliance LLC, которые являлись посредниками в закупках;

иранская компания Pishgam Electronic Safeh Co, осуществлявшая закупки двигателей для дронов;

китайская компания Hitex Insulation Ningbo Co Ltd, поставлявшая компоненты для производства баллистических ракет.

По словам американского министра финансов Скотта Бессента, Вашингтон продолжит вводить санкции против иностранных физических лиц и компании, которые снабжают иранским военным оружие для использования против армии США.

