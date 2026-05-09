Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 10 компаній та фізичних осіб, які допомагають іранським військовим у закупівлі зброї, постачанні сировини для виробництва дронів та ракет. Також під санкції потрапили китайські компанії, які передавали Ірану супутникові знімки американських військових об’єктів на Близькому Сході.

Про це повідомляють американський Державний департамент та Міністерство фінансів США.

Нові санкції США: кого стосуються

За інформацію Держдепартаменту США, санкції запровадили проти китайських компаній за передачу Ірану супутникових знімків. Зазначається, що армія Ірану могла використовувати ці дані для ударів по американських військових та партнерах США на Близькому Сході.

За даними американського Держдепу, під санкції потрапили:

Meentropy Technology (Hangzhou) Co. Ltd (MizarVision) – це китайська компанія геопросторової розвідки, яка опублікувала зображення з відкритих джерел, що детально описують діяльність військових США під час операції Епічна лють;

The Earth Eye (TEE) – це китайська організація, яка надавала Ірану супутникові знімки.

Водночас обмеження стосуються китайської супутникової компанії Chang Guang Satellite Technology, яка фіксувала об’єкти американських військ та союзників, щоб передати Ірану та єменським хуситам.

Крім цього, США запровадили санкції проти 10 компаній та фізичних осіб, які допомагали іранським військовим у закупівлі зброї, постачанні сировини для виробництва дронів та ракет.

Як стверджують у Міністерстві фінансів США, під обмеження потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, ОАЕ, Білорусі та Ірану. Серед них:

китайська компанія Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, яка допомагала у закупівлі озброєнь для Ірану;

дубайська Elite Energy FZCO, яка переказувала гроші до компанії в Гонконзі для сприянню закупівель;

компанія з Гонконгу HK Hesin Industry Co Ltd та Mustad Ltd та білоруська Armory Alliance LLC, які були посередниками у закупівлях;

іранська компанія Pishgam Electronic Safeh Co, які здійснювала закупівлі двигунів для дронів;

китайська компаніюя Hitex Insulation Ningbo Co Ltd, яка постачала компоненти для виробництва балістичних ракет.

За словами американського міністра фінансів Скотта Бессента, Вашингтон продовжить запроваджувати санкції проти іноземних фізичних осіб та компанії, які постачають іранським військовим зброю для використання проти армії США.

