Президент США Дональд Трамп заявил, что готов направить в Москву американскую делегацию для переговоров по войне в Украине.

Трамп о готовности отправить в Москву американскую делегацию

В ходе общения с журналистами возле Белого дома президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готов ли он отправить переговорщиков в Россию для обсуждения возможного урегулирования войны в Украине:

– Ну, я бы это сделал. Я очень хотел бы, чтобы эта война закончилась, — подчеркнул он.

В то же время, Трамп не рассказал других деталей относительно возможного формата переговоров или потенциального состава делегации.

Кроме того, Трамп обратил внимание на количество жертв с обеих сторон войны.

— Я бы очень хотел увидеть, я очень хотел бы увидеть конец конфликта между Россией и Украиной, где в прошлом месяце погибло 25 000 молодых солдат, и это в среднем 25-30 000 солдат в месяц, — подчеркнул он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что переговоры Украины со спецпредставителями американского президента в США прошли удачно и сейчас идет согласование графика визита представителей Трампа в Украину.

