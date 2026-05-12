26 травня президент США Дональд Трамп пройде щорічний медичний огляд у лікарні імені Волтера Ріда в штаті Меріленд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Медичний огляд Трампа

Дональд Трамп — найстарша людина, яка коли-небудь вступала на посаду президента США. У червні йому виповниться 80 років.

Ще під час виборчих перегонів Трамп часто ставив під сумнів придатність президента Джо Байдена виконувати свої обов’язки. Водночас він неодноразово хвалився своїм фізичним та психічним здоров’ям і запевняв, що вік не впливає на нього.

Пізніше цього тижня Трамп планує поїхати до Китаю на саміт із лідером цієї країни Сі Цзіньпіном. Після візиту президенту США проведуть планові стоматологічні та медичні обстеження.

Питання щодо здоров’я Дональда Трампа час від часу виникали протягом його другого президентського терміну, особливо після того, як на його руках помітили синці. Трамп заявив, що синці можна пояснити частим рукостисканням, а також прийомом аспірину для здоров’я серця.

У березні лікар Білого дому повідомив, що Трамп приймає профілактичний препарат для лікування шкіри з метою усунення подразнення на шиї.

Минулого липня Білий дім повідомив, що у Трампа діагностували хронічну венозну недостатність — поширене захворювання, пов’язане з набряками ніг, — але в іншому лікарі визнали стан здоров’я президента відмінним.

У жовтні минулого року лікар Дональда Трампа заявив, що він перебуває у “винятковому стані здоров’я”, а його серце виявилося приблизно на 14 років молодшим за біологічний вік.

Джерело : Bloomberg

