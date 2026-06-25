У Державному департаменті США заявили, що Україна наразі має перевагу проти Росії та “виграє війну прямо зараз”.

Таку оцінку зробив заступник держсекретаря США Джеремі Левін під час дискусії YES Dinner Discussion напередодні міжнародної Конференції з відновлення України URC 2026.

Заява Держдепу США про перебіг війни в Україні

– Прямо зараз ми в моменті, коли Україна виграє війну, – сказав Джеремі Левін, який зауважив, що Київ робить дуже багато для того, щоб адаптуватися до наступної стадії війни.

Заступник держсекретаря США пояснив, що раніше українці чекали зими, щоб отримати перепочинок, адже в цей сезон сухопутні війська росіян брали перерву.

Зараз дивляться

Однак тепер, за його словами, все навпаки: за хорошої погоди українці наступають, а Росія чекає на зиму, щоб розпочати свої “боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру”.

– Але навіть у цьому напрямку Україна змінила динаміку. Тож цієї зими Україна атакує російську енергетичну інфраструктуру, – підсумував Левін.

Нагадаємо, США застерігають своїх громадян від поїздок до Росії через загрозу атак українських дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по РФ стали відповіддю України на російські атаки. За його словами, Україна надалі завдаватиме ударів у відповідь, якщо Росія не готова припинити війну.

Джерело : Укрінформ

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