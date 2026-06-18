Президент Володимир Зеленський заявив, що останні удари по території Росії стали відповіддю України на російські атаки, зокрема на обстріл Києво-Печерської лаври. За його словами, якщо Кремль не готовий припинити війну, Україна й надалі завдаватиме ударів у відповідь.

Про це глава держави сказав, коментуючи атаки на об’єкти в Московському регіоні.

Зеленський про атаки на Москву

Зеленський наголосив, що українська сторона не прагнула війни та виступає за її завершення, однак не має наміру залишати без відповіді російські удари.

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— Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо. Будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою, — заявив президент.

Він нагадав, що після російського удару по Києво-Печерській лаврі попереджав про підготовку відповідних дій з боку України.

За словами Зеленського, попри багаторівневу систему протиповітряної оборони навколо Москви, українські сили демонструють здатність уражати цілі.

Президент також звернувся до російського керівництва із закликом припинити агресію.

— Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. Але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Час закінчити агресію, час закінчити цю війну, — наголосив він.

Окремо Зеленський розповів про результати переговорів із партнерами під час саміту країн Великої сімки. За його словами, союзники погоджуються, що Україна підтримує завершення війни, тоді як кремлівський диктатор Володимир Путін уникає реальних кроків.

Глава держави підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію. Йдеться як про продовження далекобійних ударів по військових і стратегічних цілях, так і про нові санкційні обмеження.

Зокрема, Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти російської енергетики, тіньового флоту, нафтогазового сектору, банківської системи та підприємств оборонно-промислового комплексу.

На його переконання, Росія має відчути, що продовження війни стає для неї дедалі дорожчим. Наслідки рішень Кремля повинні відчути і російські громадяни, адже саме вони зрештою розплачуються за політику Путіна.

Нагадаємо, що сьогодні вночі та вранці українські дрони атакували Москву. Є влучання по Московському НПЗ, там спалахнула масштабна пожежа. Жителі міста жаліються, що густий чорний дим затягнув небо.

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