США застерігають громадян від поїздок до РФ через загрозу атак дронів
- Державний департамент США наполегливо рекомендує американським громадянам уникати подорожей до Росії, а тим, хто вже перебуває там, негайно ховатися в укриття у разі повітряної загрози.
- Таке попередження з'явилося на тлі нещодавньої масштабної атаки безпілотників на Москву, внаслідок якої спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
Сполучені Штати Америки попередили своїх громадян, які перебувають на території Російської Федерації, про підвищену небезпеку через атаки дронів, а під час повітряних тривог радять негайно шукати укриття.
Відповідне попередження опублікував Державний департамент США з консульських справ.
США попередили своїх громадян у РФ про загрозу дронів
Як йдеться у повідомленні, громадянам США рекомендують та наполегливо радять утриматися від поїздок до Росії через підвищену загрозу безпілотників.
– Атаки та вибухи дронів траплялися поблизу кордону з Україною, а також у великих містах Росії, включаючи Москву, Казань та Санкт-Петербург. У разі надзвичайної ситуації слід дотримуватися вказівок місцевої російської влади та шукати укриття, – зазначили у Держдепі США.
Там закликають негайно перейти в укриття у разі виявлення безпілотників у російському небі та слідкувати за оновленнями у місцевих засобах масової інформації (ЗМІ).
У ніч на 18 червня ударні дрони атакували Москву та область. Місцеві жителі повідомляли про проліт дронів, спалахнула пожежа на Московському нафтопереробному заводі після серії вибухів.
НПЗ розташований у межах Москви, а саме у районі Капотні. Нафтопереробний завод є ключовим елементом енергетичної інфраструктури Московської області.
Атака українських безпілотників на НПЗ викликала “нафтовий дощ” у Москві. Росіяни почали скаржитися на чорні плями після дощу, сліди від якого помітили в Люберцях і Залізничному.
Через атаку дронів у Москві скасували та затримали понад 500 авіарейсів. Як стверджували російські Telegram-канали, найскладніша ситуація склалася в аеропорту Шереметьєво.
Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по РФ стали відповіддю України на російські атаки. За його словами, Україна надалі завдаватиме ударів у відповідь, якщо Росія не готова припинити війну.