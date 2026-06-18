Сполучені Штати Америки попередили своїх громадян, які перебувають на території Російської Федерації, про підвищену небезпеку через атаки дронів, а під час повітряних тривог радять негайно шукати укриття.

Відповідне попередження опублікував Державний департамент США з консульських справ.

США попередили своїх громадян у РФ про загрозу дронів

Як йдеться у повідомленні, громадянам США рекомендують та наполегливо радять утриматися від поїздок до Росії через підвищену загрозу безпілотників.

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– Атаки та вибухи дронів траплялися поблизу кордону з Україною, а також у великих містах Росії, включаючи Москву, Казань та Санкт-Петербург. У разі надзвичайної ситуації слід дотримуватися вказівок місцевої російської влади та шукати укриття, – зазначили у Держдепі США.

Там закликають негайно перейти в укриття у разі виявлення безпілотників у російському небі та слідкувати за оновленнями у місцевих засобах масової інформації (ЗМІ).

У ніч на 18 червня ударні дрони атакували Москву та область. Місцеві жителі повідомляли про проліт дронів, спалахнула пожежа на Московському нафтопереробному заводі після серії вибухів.

НПЗ розташований у межах Москви, а саме у районі Капотні. Нафтопереробний завод є ключовим елементом енергетичної інфраструктури Московської області.

Атака українських безпілотників на НПЗ викликала “нафтовий дощ” у Москві. Росіяни почали скаржитися на чорні плями після дощу, сліди від якого помітили в Люберцях і Залізничному.

Через атаку дронів у Москві скасували та затримали понад 500 авіарейсів. Як стверджували російські Telegram-канали, найскладніша ситуація склалася в аеропорту Шереметьєво.

Президент Володимир Зеленський заявив, що удари по РФ стали відповіддю України на російські атаки. За його словами, Україна надалі завдаватиме ударів у відповідь, якщо Росія не готова припинити війну.

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