В США разбился истребитель F-35B стоимостью $135 млн: возник пожар на авиабазе
- В США на территории авиабазы Мирамар в Сан-Диего разбился истребитель F-35B Корпуса морской пехоты, повлекший пожар на открытой местности.
- Пилот успешно катапультировался, его состояние стабильное, а саму аварию классифицировали как инцидент класса А.
В Сан-Диего на территории США разбился истребитель F-35B, в результате чего возник пожар на территории авиабазы Мирамар.
Об этом сообщает NBC News.
Авиакатастрофа с истребителем F-35B в США
По данным спикера базы, авиакатастрофа с участием F-35B, принадлежавшего к 11-й авиагруппе 3-го авиационного крыла Корпуса морской пехоты США, произошла утром 31 июля по местному времени.
В результате падения истребителя вспыхнул пожар на прилегающей территории базы.
Опубликованные кадры свидетельствуют о том, что самолет сильно обгорел, вокруг него наблюдался плотный дым и выжженная растительность. Причины чрезвычайного происшествия пока устанавливаются.
По информации издания, летчик успел катапультироваться. Его госпитализировали для оказания помощи и медосмотра. Угрозы его жизни нет, а состояние остается стабильным.
В заявлении Корпуса морской пехоты отмечено, что авиакатастрофа описывается как инцидент класса А – самая высокая категория среди чрезвычайных событий в военно-федеральном секторе.
Истребитель F-35B является одноместным боевым самолетом с функцией короткого взлета и вертикального приземления, способного развивать скорость до 1930 км/ч.
Стоимость этой модели с учетом комплектующих и технического обслуживания достигает $135,8 млн, по данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространением.
11-я авиационная группа КМП отвечает за обеспечение наступательных операций, противовоздушной обороны и воздушной разведки, а также занимается подготовкой пилотов для Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США.