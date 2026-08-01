В Сан-Диего на территории США разбился истребитель F-35B, в результате чего возник пожар на территории авиабазы ​​Мирамар.

Об этом сообщает NBC News.

Авиакатастрофа с истребителем F-35B в США

По данным спикера базы, авиакатастрофа с участием F-35B, принадлежавшего к 11-й авиагруппе 3-го авиационного крыла Корпуса морской пехоты США, произошла утром 31 июля по местному времени.

Сейчас смотрят

В результате падения истребителя вспыхнул пожар на прилегающей территории базы.

Опубликованные кадры свидетельствуют о том, что самолет сильно обгорел, вокруг него наблюдался плотный дым и выжженная растительность. Причины чрезвычайного происшествия пока устанавливаются.

По информации издания, летчик успел катапультироваться. Его госпитализировали для оказания помощи и медосмотра. Угрозы его жизни нет, а состояние остается стабильным.

В заявлении Корпуса морской пехоты отмечено, что авиакатастрофа описывается как инцидент класса А – самая высокая категория среди чрезвычайных событий в военно-федеральном секторе.

Истребитель F-35B является одноместным боевым самолетом с функцией короткого взлета и вертикального приземления, способного развивать скорость до 1930 км/ч.

Стоимость этой модели с учетом комплектующих и технического обслуживания достигает $135,8 млн, по данным Центра по контролю над вооружениями и нераспространением.

11-я авиационная группа КМП отвечает за обеспечение наступательных операций, противовоздушной обороны и воздушной разведки, а также занимается подготовкой пилотов для Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.