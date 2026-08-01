У Сан-Дієго на території США розбився винищувач F-35B, внаслідок чого виникла пожежа на території авіабази Мірамар.

Про це повідомляє NBC News.

Авіакатастрофа з винищувачем F-35B у США

За даними речника бази, авіакатастрофа за участю F-35B, який належав до 11-ї авіагрупи 3-го авіаційного крила Корпусу морської піхоти США, сталася вранці 31 липня за місцевим часом.

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Внаслідок падіння винищувача спалахнула пожежа на прилеглій території бази.

Опубліковані кадри свідчать про те, що літак сильно обгорів, довкола нього спостерігався щільний дим і випалена рослинність. Причини надзвичайної події поки що встановлюються.

За інформацією видання, льотчик устиг катапультуватися. Його госпіталізували для надання допомоги та медогляду. Загрози його життю немає, а стан залишається стабільним.

У заяві Корпусу морської піхоти зазначено, що авіакатастрофу описують як інцидент класу А – найвищу категорію серед надзвичайних подій у військово-федеральному секторі.

Винищувач F-35B є одномісним бойовим літаком із функцією короткого зльоту та вертикального приземлення, який здатен розвивати швидкість до 1930 км/год.

Вартість цієї моделі з урахуванням комплектуючих та технічного обслуговування досягає $135,8 млн, за даними Центру з контролю над озброєннями та нерозповсюдженням.

11-та авіаційна група КМП відповідає за забезпечення наступальних операцій, протиповітряної оборони та повітряної розвідки, а також займається підготовкою пілотів для Корпусу морської піхоти та Військово-морських сил США.

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