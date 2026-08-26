Президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию и опроверг предположения относительно возможных целей его визита.

Об этом американский президент заявил в эфире The Glenn Beck Program.

Трамп объяснил цель визита Рэтклиффа в Москву

Во время разговора ведущий спросил Трампа, почему директор ЦРУ среди ночи отправился в Россию на встречу с представителями РФ.

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По словам ведущего, относительно поездки Рэтклиффа распространялись разные версии. В частности, были предположения, что Владимир Путин якобы планирует проверить решимость НАТО. Также были версии о возможном ударе по Великобритании или намерении обсудить серьезность санкций против Ирана.

— Ничего из этого, — ответил Трамп.

Президент США отметил, что поездка Рэтклиффа в Москву была “полурутинной”.

— Не хочу никого разочаровывать. Мы хотели бы видеть завершение войны с Украиной. Эта война никогда бы не началась, Гленн, если бы президентом был я, — заявил американский лидер.

Визит директора ЦРУ в Москву

25 августа стало известно о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, где он должен был провести встречи.

Согласно данным Flightradar24, 23 августа самолет прибыл в Ригу с американской авиабазы Кэмп-Спрингс возле Вашингтона.

В тот же день появилась информация, что США попросили Украину на период пребывания делегации воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России.

Издание WSJ высказало предположение, что Рэтклифф мог прибыть в Москву, чтобы передать Путину предупреждение на фоне разведывательных данных о подготовке Россией мобилизации и возможной проверке решимости НАТО.

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