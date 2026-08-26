Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила співбесіди на отримання імміграційних віз у всіх посольствах і консульствах світу в межах посилення імміграційної політики.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США призупинили призначення імміграційних віз

Речник Державного департаменту США заявив, що відомство запустило глобальну навчальну ініціативу для дипломатичних установ. У зв’язку з цим графіки візових зустрічей планують скоригуватию

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Метою цього навчання у американському Держдепі назвали:

допомогу консульським працівникам у виявленні заявників, які потенційно можуть стати залежними від державних виплат у США;

забезпечення “всебічної та послідовної” оцінки кожної візової заявки.

Конкретні деталі та терміни проведення навчань у відомстві не уточнили. За даними Financial Times, заявники вже почали отримувати електронні листи про скасування запланованих співбесід із обіцянкою повідомити нові дати пізніше.

Призупинення візових зустрічей стало частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа, що включає депортації, анулювання віз і грін-карт, а також відхилення заявок через політичні погляди чи участь у пропалестинських протестах.

Хоча Білий дім пояснює ці кроки зміцненням внутрішньої безпеки, проте правозахисні організації критикують їх за дискримінацію, порушення свободи слова та ризики расового профілювання.

Водночас люди юридично оскаржують заходи, схвалені Трампом. Зокрема, нещодавно американський суд скасував рішення про призупинення видачі імміграційних віз для громадян 75 країн, визнавши, що держсекретар США Марко Рубіо перевищив свої законні повноваження.

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