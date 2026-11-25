Посольство США в Украине обновило предупреждение для американских граждан с призывом воздержаться от поездок в Украину из-за войны, российских ракетных и дроновых атак. Там напомнили о правилах военного положения, особенностях для лиц с двойным гражданством и алгоритме действий во время воздушных тревог.

Об этом сообщило Посольство США в Украине.

Посольство США обновило предупреждения о поездках в Украину

В посольстве США напомнили, что российские ракетные атаки и удары беспилотников продолжают угрожать всем регионам Украины, а обстрелы могут произойти никогда с ограниченным предупреждением или вообще без него.

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В этой связи гражданам США рекомендуют:

воздержаться от поездок из-за российско-украинской войны;

учитывать ограничения военного положения мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, имеющим гражданство Украины (в том числе имеющим двойное гражданство), может быть запрещен выезд из страны, а во время действия военного положения их могут обязать вступить в армию;

американцам в Украине следует включить оповещения в приложении Воздушная тревога, заранее знать, где находится ближайшее укрытие, а также соблюдать правила военного положения;

гражданам США рекомендуют зарегистрироваться в Программе регистрации путешественников Smart Traveler (STEP) для получения оперативных обновлений от посольства.

Как отмечается, изменений в работе посольства США и назначении встреч нет. В то же время на американских государственных служащих распространяются более строгие ограничения по передвижению, комендантскому времени и деятельности, чем общие ограничения украинского правительства во время военного положения.

В частности, чиновники США должны получать специальное разрешение для поездок за пределы Киева из-за риска безопасности.

Рекомендуемый алгоритм действий во время атак

В посольстве обнародовали подробный перечень действий для граждан США, находящихся в Украине:

загрузить приложение для оповещения о воздушной тревоге и заранее определить ближайшие укрытия еще до объявления тревоги;

немедленно направляться в укрытие после сигнала воздушной тревоги;

если виден или слышен беспилотник или ракета — не выходить на улицу, спрятаться, держаться подальше от окон и дверей (по правилу не менее двух стен между человеком и улицей);

помнить, что даже в случае перехвата ракеты или дрона падающие обломки могут нанести травмы или повреждения;

держать под рукой заряженные средства связи, следить за сообщениями местных СМИ, следовать указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования;

после обстрела держаться подальше от каких-либо обломков и ознакомиться с перечнем того, что Государственный департамент США может и не может сделать в кризисной ситуации.

Обновление рекомендаций состоялось на фоне очередных массированных воздушных атак РФ по украинским регионам.

В частности, в ночь на 25 ноября российские войска атаковали Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed (в том числе 66 реактивными), Герберами и дронами-имитаторами типа Пародия. Силы ПВО сбили или подавили 88 враждебных целей, в том числе 47 реактивных Shahed.

Накануне, вечером 24 ноября, российские войска атаковали Ковельский район на Волыни реактивными беспилотниками типа Shahed, в результате чего пострадали пять человек и возникли пожары.

Кроме того, утром 25 ноября РФ нанесла удар по Шевченковскому району Запорожья. Там количество раненых возросло до трех человек, повреждены многоэтажки и автомобили, а в регионе из-за обстрелов энергетической инфраструктуры фиксируются масштабные отключения электроснабжения.

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