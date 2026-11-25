События на утро 25 ноября: удары по Украине и атака на НПЗ в РоссииДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 25 ноября и утром российские войска атаковали ряд регионов Украины.
В Белой Церкви повреждены Эпицентр, Новая почта и критически важная инфраструктура. В Харьковской области российский беспилотник попал в маршрутный автобус.
В Киеве в результате обстрела повреждено многоэтажное здание. Пострадавшие также есть на Волыни, в Житомирской, Днепропетровской областях и в Запорожье.
Тем временем в Самарской области РФ сообщают об атаках на два нефтеперерабатывающих завода и пожарах. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Об этих и других событиях ночи и утра 25 ноября — читайте в дайджесте.
- Атака на Белую Церковь
- Атака на Харьковскую область
- Атака на Киев
- Атака на Волынь
- Атака на Житомирскую область
- Атака на Днепропетровскую область
- Атака на Запорожье
- Атака на два НПЗ в Самарской области РФ
- Зеленский ответил на предложение Лукашенко полететь в Москву
- Зеленский о добровольном выходе из Донбасса
Атака на Белую Церковь
Утром 25 ноября российские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области. Под ударами оказались объекты критической инфраструктуры и гражданского бизнеса.
По информации Белоцерковской городской территориальной общины, повреждения получили Эпицентр, Новая почта и другие предприятия.
Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Белоцерковском районе в результате атаки возник пожар на автостоянке. Спасатели потушили возгорание. Повреждены два грузовика и торговое заведение.
В результате российской атаки погиб мужчина 1974 года рождения.
Атака на Харьковскую область
Утром 25 ноября российские войска атаковали с помощью беспилотника маршрутный автобус в Чугуевском районе Харьковской области.
Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали транспортное средство с помощью FPV-дрона около 06:00.
В результате вражеского удара погиб 66-летний водитель автобуса, еще семь человек пострадали. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Под процессуальным руководством прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Атака на Киев
В результате вечерней российской атаки на Киев пострадали два человека.
По данным ГСЧС, в Шевченковском районе столицы поврежден 16-этажный жилой дом. Возник пожар на общей площади 50 кв. м.
Поврежден фасад многоэтажки с первого по седьмой этаж, также выбиты окна в соседних жилых домах.
Спасатели осмотрели квартиры и вывели жильцов на свежий воздух. На месте работали психологи ГСЧС.
Пожар потушен.
Атака на Волынь
Вечером 24 ноября российские войска атаковали Ковельский район Волынской области. В результате обстрела пострадали пять человек.
По информации ГСЧС, после удара загорелись три грузовика и два легковых автомобиля, а также гражданское здание.
Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. К ликвидации последствий атаки привлекли 50 спасателей и девять единиц техники.
Атака на Житомирскую область
Российские войска продолжают атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.
Под ударами вражеских дронов оказались объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе и гражданское предприятие в Коростенском районе.
В результате атаки пострадал один человек. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
На местах ударов работали соответствующие службы.
Атака на Днепропетровскую область
Российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области.
В Днепре в результате обстрела повреждены инфраструктура и автомобиль. Пострадал 42-летний мужчина, который лечится амбулаторно.
В Зеленодольской общине Криворожского района под ударом оказалась инфраструктура.
В Никопольском районе россияне атаковали районный центр, а также Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Червоногригорьевскую общины. Повреждены частный жилой дом и автомобиль.
Атака на Запорожье
Российские войска атаковали Шевченковский район Запорожья.
В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.
По предварительной информации, три человека получили ранения. Окончательные последствия российской атаки уточняются.
Атака на два НПЗ в Самарской области РФ
В ночь на 25 ноября в Самарской области России под атакой беспилотников, по сообщениям OSINT-аналитиков, оказались Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.
Местные жители Сызрани сообщали о многочисленных взрывах, звуках сирен и работе российской противовоздушной обороны. В соцсетях появились видеозаписи с красным сиянием над городом.
Сызранский НПЗ входит в структуру российской компании Роснефть. Его номинальная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год.
Позже появилась информация об атаке на Куйбышевский НПЗ в Самаре. По данным аналитиков, на территории предприятия вспыхнул пожар. Мощность завода составляет около 3,7 млн тонн нефти в год.
На фоне атаки в регионе временно ограничили работу аэропорта Курумоч.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку и наличие повреждений, но не уточнил, какие именно объекты пострадали.
Зеленский ответил на предложение Лукашенко полететь в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе полететь в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что Лукашенко так же мог бы предложить Путину вместе приехать в Киев, где украинская сторона гарантировала бы им безопасный прием.
В то же время президент подчеркнул, что в условиях войны проведение переговоров ни в Москве, ни в Киеве невозможно.
Глава государства также иронично отреагировал на слова Лукашенко о том, что его можно взять с собой в российскую столицу, сравнив такое предложение с отношением к нему как к багажу.
По мнению Зеленского, подобные инициативы несерьезны, только засоряют информационное пространство и не приближают окончание войны.
Зеленский о добровольном выходе из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна на территориальные уступки России за счет Донбасса, поскольку добровольный уход с этих территорий будет означать поражение в войне.
Зеленский уточнил, что речь идет не об отступлении украинских военных во время боевых действий, а о добровольном решении покинуть собственную территорию.
По словам президента, никакие гарантии безопасности не исключают риска того, что после передачи Донбасса Россия выдвинет новые территориальные требования.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.