В ночь на 25 ноября и утром российские войска атаковали ряд регионов Украины.

В Белой Церкви повреждены Эпицентр, Новая почта и критически важная инфраструктура. В Харьковской области российский беспилотник попал в маршрутный автобус.

В Киеве в результате обстрела повреждено многоэтажное здание. Пострадавшие также есть на Волыни, в Житомирской, Днепропетровской областях и в Запорожье.

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Тем временем в Самарской области РФ сообщают об атаках на два нефтеперерабатывающих завода и пожарах. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Об этих и других событиях ночи и утра 25 ноября — читайте в дайджесте.

Атака на Белую Церковь

Утром 25 ноября российские войска атаковали Белую Церковь в Киевской области. Под ударами оказались объекты критической инфраструктуры и гражданского бизнеса.

По информации Белоцерковской городской территориальной общины, повреждения получили Эпицентр, Новая почта и другие предприятия.

Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Белоцерковском районе в результате атаки возник пожар на автостоянке. Спасатели потушили возгорание. Повреждены два грузовика и торговое заведение.

В результате российской атаки погиб мужчина 1974 года рождения.

Атака на Харьковскую область

Утром 25 ноября российские войска атаковали с помощью беспилотника маршрутный автобус в Чугуевском районе Харьковской области.

Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили, что россияне атаковали транспортное средство с помощью FPV-дрона около 06:00. В результате вражеского удара погиб 66-летний водитель автобуса, еще семь человек пострадали. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Под процессуальным руководством прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Атака на Киев

В результате вечерней российской атаки на Киев пострадали два человека.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе столицы поврежден 16-этажный жилой дом. Возник пожар на общей площади 50 кв. м.

Поврежден фасад многоэтажки с первого по седьмой этаж, также выбиты окна в соседних жилых домах.

Спасатели осмотрели квартиры и вывели жильцов на свежий воздух. На месте работали психологи ГСЧС.

Пожар потушен.

Атака на Волынь

Вечером 24 ноября российские войска атаковали Ковельский район Волынской области. В результате обстрела пострадали пять человек.

По информации ГСЧС, после удара загорелись три грузовика и два легковых автомобиля, а также гражданское здание.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. К ликвидации последствий атаки привлекли 50 спасателей и девять единиц техники.

Атака на Житомирскую область

Российские войска продолжают атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

Под ударами вражеских дронов оказались объект энергетической инфраструктуры в Житомирском районе и гражданское предприятие в Коростенском районе.

В результате атаки пострадал один человек. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

На местах ударов работали соответствующие службы.

Атака на Днепропетровскую область

Российские войска атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области.

В Днепре в результате обстрела повреждены инфраструктура и автомобиль. Пострадал 42-летний мужчина, который лечится амбулаторно.

В Зеленодольской общине Криворожского района под ударом оказалась инфраструктура.

В Никопольском районе россияне атаковали районный центр, а также Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Червоногригорьевскую общины. Повреждены частный жилой дом и автомобиль.

Атака на Запорожье

Российские войска атаковали Шевченковский район Запорожья.

В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

По предварительной информации, три человека получили ранения. Окончательные последствия российской атаки уточняются.

Атака на два НПЗ в Самарской области РФ

В ночь на 25 ноября в Самарской области России под атакой беспилотников, по сообщениям OSINT-аналитиков, оказались Сызранский и Куйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Местные жители Сызрани сообщали о многочисленных взрывах, звуках сирен и работе российской противовоздушной обороны. В соцсетях появились видеозаписи с красным сиянием над городом.

Сызранский НПЗ входит в структуру российской компании Роснефть. Его номинальная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год.

Позже появилась информация об атаке на Куйбышевский НПЗ в Самаре. По данным аналитиков, на территории предприятия вспыхнул пожар. Мощность завода составляет около 3,7 млн тонн нефти в год.

На фоне атаки в регионе временно ограничили работу аэропорта Курумоч.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку и наличие повреждений, но не уточнил, какие именно объекты пострадали.

Зеленский ответил на предложение Лукашенко полететь в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе полететь в Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Зеленский отметил, что Лукашенко так же мог бы предложить Путину вместе приехать в Киев, где украинская сторона гарантировала бы им безопасный прием.

В то же время президент подчеркнул, что в условиях войны проведение переговоров ни в Москве, ни в Киеве невозможно.

Глава государства также иронично отреагировал на слова Лукашенко о том, что его можно взять с собой в российскую столицу, сравнив такое предложение с отношением к нему как к багажу.

По мнению Зеленского, подобные инициативы несерьезны, только засоряют информационное пространство и не приближают окончание войны.

Зеленский о добровольном выходе из Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласна на территориальные уступки России за счет Донбасса, поскольку добровольный уход с этих территорий будет означать поражение в войне. Зеленский уточнил, что речь идет не об отступлении украинских военных во время боевых действий, а о добровольном решении покинуть собственную территорию. По словам президента, никакие гарантии безопасности не исключают риска того, что после передачи Донбасса Россия выдвинет новые территориальные требования.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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