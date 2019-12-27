Авиакатастрофа в Казахстане: список погибших и пострадавших

В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 12 человек. Список погибших и пострадавших – читайте на Фактах ICTV.
Список погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы Fokker-100 возле Алматы опубликовали власти Казахстана.
По данным МВД страны в авиакатастрофе погибли 12 человек.
Известно, что 30 человек госпитализированы, а 60 пассажиров выжили.
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Президент Казахстана объявил 28 декабря днем национального траура.
Факты ICTV публикуют список погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане.
Список погибших:
- Николай Астахов, 1971 года рождения;
- Р. Кайдаров, 1940 года рождения;
- Бауржан Калиев, 1974 года рождения;
- Базархан Карибаев, 1974 года рождения;
- Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
- Абай Нурбана, 1982 года рождения;
- А. Исина
Список пострадавших:
Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. Сразу после взлета самолет потерял высоту и столкнулся с двухэтажным строением.