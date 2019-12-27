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Авиакатастрофа в Казахстане: список погибших и пострадавших

В результате авиакатастрофы в Казахстане погибли 12 человек. Список погибших и пострадавших – читайте на Фактах ICTV.

Авиакатастрофа в Казахстане: список погибших и пострадавших

Список погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы Fokker-100 возле Алматы опубликовали власти Казахстана.

По данным МВД страны в авиакатастрофе погибли 12 человек.

Известно, что 30 человек госпитализированы, а 60 пассажиров выжили.

Читайте: Авиакатастрофа в Казахстане: первое видео с места крушения

Президент Казахстана объявил 28 декабря днем национального траура.

Факты ICTV публикуют список погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане.

Список погибших:

  1. Николай Астахов, 1971 года рождения;
  2. Р. Кайдаров, 1940 года рождения;
  3. Бауржан Калиев, 1974 года рождения;
  4. Базархан Карибаев, 1974 года рождения;
  5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
  6. Абай Нурбана, 1982 года рождения;
  7. А. Исина

Список пострадавших:

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. Сразу после взлета самолет потерял высоту и столкнулся с двухэтажным строением.

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