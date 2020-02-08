В Боснии трое украинцев “обчистили” 23 банкомата Сбербанка за 53 часа

В Боснии трое украинцевза 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн – Ред.).

Банкоматы находились в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и, наконец, в Бихаче.

Несмотря на то, что они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня пятницы, Сбербанк ничего не заметил. Только в понедельник, после ареста двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов пропали деньги.

Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнику утром 31 января.

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2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась.

Титаренко сбежал, по мнению полиции, в Венгрию. Правоохранители нашли около 100 тыс. марок у Зайцева и Бойко. Остальные 2,6 млн марок до сих пор не найдены.

Украинцы не сотрудничают с полицией, не раскрывают подробностей и причин своих действий.

Банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

Напомним, в июле в Харьковской и Днепропетровской областях грабители взорвали два банкомата.

Источник: Zurnal