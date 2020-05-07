Исландия заявила о победе над коронавирусом. В больницах остались трое пациентов

Правительство Исландии заявило о победе над коронавирусом. 97% инфицированных уже выздоровели.
В стране осталось 39 человек с Covid-19, трое заболевших находятся в больнице. Их состояние здоровья не вызывает опасения.
— Из 1 799 человек, которые сдали положительный тест на Covid-19 в Исландии, 1 750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек, − говорится в заявлении властей.
Исландцев призвали продолжать соблюдать дистанцию и часто мыть руки.
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— Мы были приятно удивлены, увидев очень быстрое замедление пандемии в Исландии. Однако крайне важно сохранять бдительность и свести к минимуму риск возобновления вспышки болезни. Если мы увидим какие-либо признаки повторного появления вируса, мы будем готовы принять соответствующие меры для тушения любых локализованных инфекционных кластеров, — сказал главный эпидемиолог Торольфур Гуднасон.
Ранее сообщалось, что в Гренландии выздоровели все 11 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Это единственная страна в мире, которой удалось побороть болезнь без летальных исходов.
Источник: Правительство Исландии